Minister zagotavlja: Pokojnine se bodo višale, ne nižale

Minister Andrej Širceljje zagotovil, da nikoli ni bilo rečeno, da bi se pokojnine zniževale. Nekatere izjave na to temo so bile po njegovih besedah posledica različne metodologije izračunavanja celotnega obsega pokojninskih izdatkov. "Nobenega šestodstotnega zniževanja pokojnin ne bo, niti se na ministrstvu za finance na to ne pripravljamo," je poudaril.

Nenazadnje se bo pri upokojencih po njegovih besedah poznala tudi predvidena davčna reforma. Na eni strani predvideva namreč dodatno seniorsko olajšavo, na drugi strani pa se postopoma do 7500 evrov dviguje tudi splošna olajšava. "Finančni položaj vseh, tudi upokojencev, bo ugodnejši, če oziroma ko bo sprejeta ta davčna zakonodaja," je še pojasnil.