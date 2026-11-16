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Slovenija

Minister zagotavlja, sindikati dvomijo: takšnega zneska se ne da privarčevati z nadzorom

Ljubljana, 16. 11. 2026 13.43 pred 43 minutami 4 min branja 12

Avtor:
STA N.Š.
Pomoč ljudem

Sindikati dvomijo, da bodo ob predvidenih okoli 330 milijonih evrov manj za socialne izdatke v proračunu za leto 2027 izplačane vse pravice, kot trdi finančni minister. Ocenjujejo namreč, da se takšnega zneska ne da privarčevati z boljšim nadzorom. Proračun nakazuje varčevanje, ki bi sledilo uveljavitvi interventnega zakona, menijo.

Minister za finance Andrej Šircelj zagotavlja, da bodo vse zakonske pravice izplačane, ampak to še ne odgovori na vprašanje, ali bodo te pravice tudi v prihodnje ostale enake, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejala predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost Evelin Tožbar.

Sindikati zahtevajo odgovor, kako se bo zapolnila luknja, ki bi jo v javnih financah povzročil zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Tudi ob zakonu za uravnoteženje javnih financ leta 2012 se je govorilo o nujnih ukrepih, posledice pa so občutili zaposleni, upokojenci in družine, je opozorila.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko je opozoril, da okoli 330 milijonov evrov manj za socialne transferje pomeni, da bo upravičencev do teh izplačil po izračunih fiskalnega sveta za od petine do tretjine manj.

Če naj bi se ta znesek privarčevalo z boljšim nadzorom izpolnjevanja pogojev, torej to pomeni, da naj bi sistem zlorabljala tretjina prejemnikov, kar pa ne drži, je poudaril.

Jakob Počivavšek
Jakob Počivavšek
FOTO: Bobo

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je zanikal, da so socialni partnerji dosegli dogovor o uskladitvi olajšav in dohodninskih razrezov - sindikati so predlagali uskladitev za 10,15 odstotka, na kar pa finančno ministrstvo ni pristalo, ker da ni denarja za to, in uskladitev bo 6,225-odstotna.

"To je po našem prepričanju jasen znak, da do naslednjega koraka po uveljavitvi interventnega zakona, ki plače razbremenjuje samo najbogatejšim, torej razbremenitve tudi ostalih, ne bo prišlo," je dejal.

Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber je opozoril na morebitno manipuliranje z izračuni posledic interventnega zakona. Povedal je, da je direktor zavoda za pokojninsko zavarovanje Marjan Papež svetu zavoda najprej predstavil izračune, da bo v pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona 640 milijonov evrov manj prihodkov. Nato pa je v DZ ista institucija govorila o manku v višini 325 milijonov evrov.

Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf se je vprašal, zakaj se ob dobrem položaju gospodarstva načrtuje manj denarja za ljudi v stiski, hkrati pa skozi interventno zakonodajo pripravlja privilegije za najbolje plačane.

"Govorijo eno, delajo pa nekaj povsem drugega," je o vladajoči politiki menil predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Opozoril je, da v proračunu ni predvidenih sredstev za zvišanje plač v javnem sektorju, kot je bilo dogovorjeno, in da vlada napoveduje reformo plačnega sistema po stebrih z manj denarja.

Minister za finance Andrej Šircelj
Minister za finance Andrej Šircelj
FOTO: Bobo

Šircelj: Izplačane bodo vse zakonske pravice

Iz državnega proračuna bodo izplačani vsi prejemki, kot so štipendije, porodniška nadomestila in drugi socialni transferji, ki bodo temeljili na izpolnjenih zakonskih pogojih. 300 milijonov evrov nižji izdatki za to bodo posledica večje racionalnosti in preverjanja izpolnjevanja pogojev, pa je pred dnevi zatrdil minister za finance Andrej Šircelj.

"Mi dajemo vizijo, drugi strašijo," je dejal in izjave nasprotnikov označil za zavajanje in laži. "Nikomur ne bomo nič vzeli. Vse pravice so zagotovljene z zakonom in jih bomo tudi izplačali," je zatrdil.

Potrdil je, da je v proračunu za leto 2027 predvideno nekaj več kot 300 milijonov evrov manj za to področje, in povedal, da bo do te razlike lahko prišlo zaradi bolj odgovorne in racionalne politike na tem področju.

Med drugim naj bi preprečili zlorabe, povezali evidence o premoženju z evidencami o dohodkih in o prebivališču. Nadzorni mehanizmi glede tega so že v zakonih, ampak se po ministrovih besedah ne izvajajo tako, kot bi se morali.

Dodal je, da je tudi prejšnja vlada pustila precej finančnih obveznosti, ki niso bile vključene v proračun in so med drugim posledica dviga minimalne plače, in izplačil različnih prejemkov v letošnjem letu.

Proračun za 2027 bo po njegovih besedah v okviru fiskalnih pravil ter bo varen in stabilen. Gre predvsem za investicijski proračun, ki naj bi povečeval gospodarsko rast in potrošnjo, prav tako bodo zagotovljena sredstva za pokojninsko blagajno in za zdravstveno blagajno, je poudaril.

Zavrnil je tudi ugibanja, da bi se utegnil javni dolg povečati. V načrtu je, da se bo javni dolg zmanjševal za najmanj 0,5 odstotne točke bruto domačega proizvoda BDP letno.

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varčevanje proračun sindikati šircelj

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KOMENTARJI12

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Mukec
16. 11. 2026 14.36
Sami pacienti. Z manj denarja isto življenje? Veš, da res. Nikomur ne bomo nič jemali.....Če samo pogledamo dvig minimalne plače pod levimi in pod desnimi vladami. Golob v zadnjem letu +200, Anžetek je že djau da bo cca 30€.
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0 0
Misika1967
16. 11. 2026 14.34
Komunist bo takoj po referendomu pobral ljudem tak ali drugace,to si zapomnite. Hudoba se spravlja na najsibkejse,podpira mizerne place,neplacevanje,pretepanje in izkoriscanje tujih delavcev. Na invalide in stare nemocne se je spravo. PROTI .
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+2
2 0
rogla
16. 11. 2026 14.34
Kot so PV ni vse v redu, tudi s tem ministrom ni!
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0 0
Hummingbird
16. 11. 2026 14.33
Jaz pa mislim, da ogromno ljudi na nek način zlorablja sistem.. partnerji, ki so prijavljeni na različnih naslovih, nizke uradne preživnine, SP. Ji ki si nakazujejo minimalca..
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+1
1 0
Dolgočasnež
16. 11. 2026 14.33
meh te sindikati so preveč politično naravnani..... ko vidim da se druzijo z raznimi mukiji ter ostalo neuravnovešeno falango potem se veda je tole krneki vse skupaj
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0 0
Dolgočasnež
16. 11. 2026 14.33
plus tega kdor je delavno sposoben naj dela....zakonsko bi se sociala morala preverjati z zdravniškim...kdor je sposoben delati ter mu omogočeno delo mu ne pripada 0
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+1
1 0
Razsuti Tovor
16. 11. 2026 14.26
Če je denarja manj potem vsak kmet ve, da bodo ljudje dobili manj.
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+2
2 0
sioxxos
16. 11. 2026 14.20
Odrežite vse stroške nekoristnih študij in raziskav levičarskih prisklednikov, ukinite 20 % nekoristnih birokratskih vodilnih funkcij v javnem sektorju in privarčevali boste na milijone in milijone.
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-1
2 3
zmerni pesimist
16. 11. 2026 14.01
Ti sindikati so zmeraj proti ko je bil pa golob so bli pa tiho
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-3
1 4
Mukec
16. 11. 2026 14.29
Ja, sam Golob nam je dajal ne jemal.
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+2
2 0
sioxxos
16. 11. 2026 14.33
Jemal je gospodarstvu in na neki točki ne moreš izmolzt krave, ki ti daje, ker kdo pa ti bo potem dajal? Nevladniki, lenuhi, birokrati v javnem sektorju? Nope, samo gospodarstvo ti lahko da, če mu pustiš dihat.
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0 0
Vera in Bog
16. 11. 2026 13.59
Sociala ni pravica, ampak izhod v sili. Vsak kdor lahko dela naj dela.
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+4
4 0
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