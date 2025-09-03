Svetli način
Slovenija

Ministra pozivajo k odstopu: 'Najrevnejši plačujejo dvakrat več kot najbogatejši'

Ljubljana, 03. 09. 2025 13.57 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
27

V iniciativi Glas ljudstva so ogorčeni nad negativnim mnenjem vlade do zakonskega predloga za uvedbo progresivnega zdravstvenega prispevka. Menijo, da je vlada s tem izbrala kapital namesto ljudi. Kritični so tudi do ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki po njihovem blokira predlagane spremembe, zato ga pozivajo k odstopu.

Predlog sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost, ki bi uvedel progresivni zdravstveni prispevek, so pripravili v Civilni iniciativi Glas ljudstva, v začetku julija pa so ga v DZ vložili samostojna poslanca Miha Kordiš in Mojca Šetinc Pašek, poslanka Levice Nataša Sukič in poslanka SD Bojana Muršič. Po predlagani ureditvi bi 90 odstotkov zavezancev plačevalo nižji prispevek, 10 odstotkov pa višji. A je vlada prejšnji teden sporočila, da zakonskega predloga ne podpira in da je potreben celovit pristop k spremembi sistema financiranja javnega zdravstvenega sistema.

V iniciativi Glas ljudstva so nad odzivom vlade ogorčeni. Odločitev vlade, da zavrne predlog zakona, predvsem pa način argumentacije te zavrnitve, po njihovem mnenju nakazujeta, da želi vlada breme po njihovem krivičnega zdravstvenega prispevka zavestno pustiti na plečih najrevnejših, kar je po njihovem mnenju moralni in politični škandal brez primere.

Namesto, da bi odpravila krivico, da najrevnejši plačujejo dvakrat več kot najbogatejši, jo vlada pod taktirko ministra Boštjančiča še zagovarja in utrjuje, menijo. Ogorčeni so tudi nad ravnanjem stranke SD. Njena poslanska skupina je sprva namreč podprla zakonski predlog in ga so-vložila v obravnavo v DZ, hkrati pa so ministri SD po podatkih, ki so na voljo iniciativi, glasovali za zavrnitev omenjenega zakonskega predloga.

Miha Kordiš, Nataša Sukič, Bojana Muršič in Mojca Šetinc Pašek
Miha Kordiš, Nataša Sukič, Bojana Muršič in Mojca Šetinc Pašek FOTO: Bobo

Pravični zdravstveni prispevek je bila ena izmed predvolilnih zavez koalicije

"Z zavrnitvijo našega predloga je vlada pokazala svoj pravi neoliberalni obraz. Ni za ljudi, ampak ji gre za kapital" je na današnji novinarski konferenci, ki so jo pripravili skupaj s Sindikatom upokojencev Slovenije in Zvezo društev upokojencev Slovenije, poudaril nekdanji minister za zdravstvo in predstavnik iniciative Dušan Keber. Argumente, s katerimi je vlada zavrnila predlog iniciative, je označil za "diletantske, pristranske, arogantne, lažnive in podcenjujoče", po mnenju Kebra kažejo tudi na popolno odsotnost empatije.

Predstavnik iniciative Jaša Jenull pa je spomnil, da je bil pravični zdravstveni prispevek tudi ena izmed predvolilnih zavez strank trenutne vladne koalicije. Kljub javnim obljubam premierja Roberta Goloba, da bo že do konca leta 2024 ta prispevek preoblikoval v pravični prispevek, po katerem bo vsak prispeval enak delež v odvisnosti od svoje plače, se to ni zgodilo, je med drugim poudaril Jenull.

KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
03. 09. 2025 15.13
Dajte že enkrat narediti nekaj dobrega za državljane. Prispevki in kazni bi morale biti proporcionalno glede na zaslužek posameznika. To bi bil edini pošten način. Tako pa bogati (kdor je na pošten način bogat, ni noben problem) plačujejo drobiž proti ljudem, ki se komaj preživljajo skozi mesec, plače pa so odvisne od delodajalcev. In kljub teu da vsak mesec plačujemo obvezen prispevek za zdravstvo, je nerazumljivo in nesprejemljivo, da morajo bolniki čakati v dolgih vrstah za zdravniško obravnavo, operacije itd. Primerjajte dve storitvi. Plačuješ vsak mesec obvezni prispevek, ki za kogarkoli ni majhen in čakaš po najmanj pol leta na pregled pri specialistu. Za dodatno zdravstveno zavarovanje pa ti uredijo takojšnjo obravnavo. Kje je tukaj smisel plačevanja obveznega prispevka za zdravstvo? Smo res že razdeljeni na revne in bogate, vendar človek ne more biti bogat, če nima revnih ljudi, ki mu s svojim delom, prinašajo bogastvo. Ne poznam ne firme, ne privatnega obrtnika, ki dela le sam in obogati s svojim delom.
ODGOVORI
0 0
bb5a
03. 09. 2025 15.11
+1
A vseh 16 se je zbral na kupu, neverjetno!
ODGOVORI
1 0
karjola
03. 09. 2025 15.07
Naslov članka je: ''Najrevnejši plačujejo dva krat več kot najbogatejši''. Sem mislil da plačujemo vsi enako. To je tudi nekako logično, saj so tudi zdravstvene storitve za vse enake (v kolikor jih dobiš). Solidarnost je za mene to, da zdravi plačujejo tudi za bolne. Po logiki katero zagovarja Glas ljudstva, bi moral liter mleka pri blagajni tisti z višjimi dohodki plačati več. Bogate je potrebno drugače obdavčiti, ne s prispevki na plače ampak z davki na premoženje.
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
03. 09. 2025 15.05
+5
Nilly a to he zate solidarnost ,da upokojenec plača isto kot Golob?
ODGOVORI
5 0
Dragica Cegler
03. 09. 2025 15.01
+4
A niso že ukinili?
ODGOVORI
4 0
nelevnedesen
03. 09. 2025 14.56
+4
Golob je lagal, da bo ukinil dodatno zavarovanje, pa ga je preimenoval in naredil obveznega. Razen so socialce, kulturnike in ostale pijavke
ODGOVORI
7 3
nelevnedesen
03. 09. 2025 14.55
+1
Tisti z nizkimi dohodki plačujejo občutno manj za zdravstvo kot tisti z visokimi, tako da ta prispevek nima nobenega vliva na skupno vsoto
ODGOVORI
3 2
jutri_pa_res
03. 09. 2025 14.51
+4
Po levaški logiki je nepravično tudi, da recimo hrano v trgovini plačujeta enako en upokojenec in dohtar s 5 jurji plače...
ODGOVORI
5 1
Nace Štremljasti
03. 09. 2025 15.05
-2
jutri_pa_res,hodil bi v šolo pa bi tudi ti lahko imel 5 jurjev plače,zakaj pa nisi izkoristil brezplačnega šolanja,sam si si kriv
ODGOVORI
1 3
OmniLiberalec42
03. 09. 2025 15.07
Zanimive si ti zamišljaš, ni kaj
ODGOVORI
0 0
KR IS 2S
03. 09. 2025 14.49
+5
bostjancicu je treba na volitvah pokazat kje so vrata.
ODGOVORI
7 2
Pikopiko
03. 09. 2025 14.44
+6
Saj revni ste izvolili socialistično oblast v mislih, da bo vzela nekaj bogatim in dala vam revnim. Jok brate,levičarji so naredili zmeraj vse revne razen seveda sebe.
ODGOVORI
11 5
Hugh_Mungus
03. 09. 2025 14.51
-2
Kljub vsemu je to boljše od Janeza, ki je vsem zbil pokojnine. Žal ni odlične izbire, samo slabe in slabše
ODGOVORI
7 9
Razumnež
03. 09. 2025 14.39
+5
Jaz pa tako pogrešam jokico Jenulla, lenega Pridanića pa tisto žabo iz 8.marca.... Kje dopustujejo ??
ODGOVORI
9 4
SDS_je_poden
03. 09. 2025 14.25
+10
Tu imam pa zadržke. Ne rečem, da se vplačilo zmanjša invalidom, upokojencem in tistim, ki niso zmožni dela. Ostali delovno aktivni in zaposleni, naj plačujejo več. Zakaj bi nekdo, ki zasluži več, za enako storitev plačeval več, kot plača nekdo, ki ima minimalno plačo? Kruh v trgovini za naju oba stane enako. Ta sistem je napačno zastavljen.
ODGOVORI
15 5
Hugh_Mungus
03. 09. 2025 14.54
+4
Zato ker mora biti obdavčeno imetje, ne delo. Tovrstne dajatve so največje breme za delovni razred, medtem ko se bogatim sploh ne pozna. Celo predlagana sprememba je še vedno mila do bogatih. Ministru se ta prispevek ne bo nikjer poznal, kvečjemu pri luksuzu, osebi s povprečno plačo pa to predstavlja še en strošek zaradi katerega se potem špara recimo pri hrani.
ODGOVORI
4 0
SDS_je_poden
03. 09. 2025 15.07
Hugh_Mungus kaj je preveč obdavčeno in kaj premalo je stvar druge debate. Ta prispevek gre od plače in je vezan na njeno višino. Zakaj bi nekdo, ki zasluži več, plačal več, da na koncu dobi enako storitev, kot nekdo, ki zasluži manj in vplača manj. Tistemu z višjo plačo poberejo vsak mesec precej več davka, kot tistemu z nižjo. Poleg tega je ministrov 10, predsednik vlade 1 in predsednik uprave NLB 1. Koliko ljudi je na minimalcu? Blizu polovice delovno aktivnih. Torej se s tem predlogom dejansko vrta luknja v zdravstveno blagajno. Drži?
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
03. 09. 2025 14.25
+0
Ukinjen zdr prispevek vam bodo povisali na 106€, ceneje kot vinjeta
ODGOVORI
5 5
Gašper 94
03. 09. 2025 14.24
+5
Zakaj bi nekdo placeval vec za zavarovanje na podlagi zasluzka?(razumem da na podlagi zdravstvenega stanja) bo zato dobil boljso storitev kot tisti ki placujejo manj? Zakaj bi nekdo ki se bolj trudi, ima vec znanja, izkusenj, dela vec nadur, ne izkoristi celega dopusta,…zakaj bi tak placeval vec kot tisti ki recimo odkljukajo 8ur in potem izlezavajo ves prosti cas in vikende?
ODGOVORI
9 4
SDS_je_poden
03. 09. 2025 14.27
+5
Tudi jaz imam s tem probleme.... sistem mora biti zastavljen tako, da nagrajuje pridnost, delavnost, trud, ne pa da nagrajuje lenobo. Da plačaš za enako storitev več, kot nekdo drug, je absurd.
ODGOVORI
10 5
nilly
03. 09. 2025 14.58
Temu pravijo solidarnost. Imamo jih več, od pokojninske, zdravstvene, do socialne....na primer: nekdo, ki ni vplačal niti centa v pokojninsko blagajno, prejema pokojnino.....ali pa tisti, katerim prispevke plačujemo vsi (proračun), in doma poležavajo, saj se jim meseci vplačil štejejo v pokojninsko dobo in bodo bistveno bolj spočiti šli v pokoj, kot njihovi vrstniki , ki garajo....na drugi strani imamo avtorje in podjemce, ki plačujejo vse dajatve, pa se jim nikjer ne pozna....pošteno ali ne, tako je, še bolj nepošteno pa je spreminjanje prostovoljnega v obvezno in izumljanje novih dajatev, od katerih ne bomo imeli nič več, kot že imamo po sistemu, ki je veljal doslej.
ODGOVORI
0 0
Groucho Marx
03. 09. 2025 14.59
+2
Golobnjak v osnovi nagrajuje brezdelne in nasilne, kaznuje pa poštene in delovne.
ODGOVORI
3 1
OmniLiberalec42
03. 09. 2025 15.03
+3
A daj no lepo te prosim, "sistem mora nagrajevat pridnost/delavnost..." boš zdaj rekel, da je nastavljen sinček direktorja z 10.000 na mesec bolj delaven kot povprečen skladiščnik s polnim delovnikom in jurja plače? Figo. Kdor ima več, lahko plača več. Če se ti gre za državno blaginjo, se s tem enostavno moraš strinjat. Če se ti gre pa za zatiranje delavskega sloja, še hujšo obremenitev dela, ter nižanje življenskega standarda že tako socialno šibkim, pa izvoli. Samo upam, da nimaš problemov z še hujšim nižanjem rodnosti.
ODGOVORI
3 0
SDS_je_poden
03. 09. 2025 15.13
Liberalec42 jest ne govorim za sinčke direktorjev, govorim o tem, kaj si ti pripravljen narediti, da boš imel boljši standard. Začne se pa ta pot že v osnovni šoli. To, da se kaznuje tiste, ki imajo višje plače ni ok. Da nekdo za neko storitev plačuje več, kot drug, ni ok. Ne rabim se s tem strinjat, ker mislim, da je socializma bilo konec že pred več kot 30 leti in se ne rabi nihče obešat po mojem trudu za boljše življenje.
ODGOVORI
0 0
ROMELS
03. 09. 2025 14.10
+0
Imajo prav. Naj zberejo podpise in dajo na referendum.
ODGOVORI
5 5
Pegasus2
03. 09. 2025 14.03
-1
Ja tak je pod le....ji
ODGOVORI
2 3
Hugh_Mungus
03. 09. 2025 14.55
-1
Kaj je že naredil desno Janez? Aja on je kar upokojencem porezal pokojnine, pa mu še kar ploskate
ODGOVORI
3 4
