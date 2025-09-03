Ministra pozivajo k odstopu: 'Najrevnejši plačujejo dvakrat več kot najbogatejši'

Predlog sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost, ki bi uvedel progresivni zdravstveni prispevek, so pripravili v Civilni iniciativi Glas ljudstva, v začetku julija pa so ga v DZ vložili samostojna poslanca Miha Kordiš in Mojca Šetinc Pašek, poslanka Levice Nataša Sukič in poslanka SD Bojana Muršič. Po predlagani ureditvi bi 90 odstotkov zavezancev plačevalo nižji prispevek, 10 odstotkov pa višji. A je vlada prejšnji teden sporočila, da zakonskega predloga ne podpira in da je potreben celovit pristop k spremembi sistema financiranja javnega zdravstvenega sistema.
V iniciativi Glas ljudstva so nad odzivom vlade ogorčeni. Odločitev vlade, da zavrne predlog zakona, predvsem pa način argumentacije te zavrnitve, po njihovem mnenju nakazujeta, da želi vlada breme po njihovem krivičnega zdravstvenega prispevka zavestno pustiti na plečih najrevnejših, kar je po njihovem mnenju moralni in politični škandal brez primere.
Namesto, da bi odpravila krivico, da najrevnejši plačujejo dvakrat več kot najbogatejši, jo vlada pod taktirko ministra Boštjančiča še zagovarja in utrjuje, menijo. Ogorčeni so tudi nad ravnanjem stranke SD. Njena poslanska skupina je sprva namreč podprla zakonski predlog in ga so-vložila v obravnavo v DZ, hkrati pa so ministri SD po podatkih, ki so na voljo iniciativi, glasovali za zavrnitev omenjenega zakonskega predloga.
Pravični zdravstveni prispevek je bila ena izmed predvolilnih zavez koalicije
"Z zavrnitvijo našega predloga je vlada pokazala svoj pravi neoliberalni obraz. Ni za ljudi, ampak ji gre za kapital" je na današnji novinarski konferenci, ki so jo pripravili skupaj s Sindikatom upokojencev Slovenije in Zvezo društev upokojencev Slovenije, poudaril nekdanji minister za zdravstvo in predstavnik iniciative Dušan Keber. Argumente, s katerimi je vlada zavrnila predlog iniciative, je označil za "diletantske, pristranske, arogantne, lažnive in podcenjujoče", po mnenju Kebra kažejo tudi na popolno odsotnost empatije.
Predstavnik iniciative Jaša Jenull pa je spomnil, da je bil pravični zdravstveni prispevek tudi ena izmed predvolilnih zavez strank trenutne vladne koalicije. Kljub javnim obljubam premierja Roberta Goloba, da bo že do konca leta 2024 ta prispevek preoblikoval v pravični prispevek, po katerem bo vsak prispeval enak delež v odvisnosti od svoje plače, se to ni zgodilo, je med drugim poudaril Jenull.
