Ministra Erjavca na rojstni dan čaka interpelacija

Prvi preizkus trdnosti koalicije bo Erjavčeva interpelacija, ki bo potekala prav na rojstni dan obrambnega ministra. Bodo glasovi Levice sploh pomembni? Bo Karl Erjavec spet politično preživel? Kako pa na napovedi šefa Levice, da bodo razmislili o nadaljnjem sodelovanju z vlado, odgovarja premier Marjan Šarec?

Prvi preizkusni kamen za trdnost vlade Marjana Šarca bo že jutri. Bo Karl Erjavec na svoj rojstni dan prestal interpelacijo in ostal obrambni minister? Bodo nevladni koalicijski zavezniki iz Levice po današnjih težkih besedah, češ da Šarčevo vlado zanaša v desno, še ščitili 'večnega ministra'? Neuradno je za padec Erjavca le malo možnosti, bo pa razprava o njegovem liku, delu in odgovornosti trajala kar 14 ur in pol. Zaradi občutljivih informacij bi lahko del parlamentarne seje potekal celo tajno.

Bo 'večni minister' spet poleitično preživel? FOTO: Miro Majcen

Desni del opozicije, ki v poslanskih klopeh skupaj šteje 36 glasov zahteva: večni minister mora oditi. "Zaradi integritete delovnega mesta ministra za obrambo," poudarja Žan Mahnič iz SDS. Politična matematika je preprosta. Da bi Erjavec padel, morajo prepričati še vsaj deset poslanskih kolegov. Teh trenutno ni na vidiku, saj bi razrešitev zelo verjetno povzročila politično krizo. "S strani različnh poslancev sem dobil namige, da bi, seveda v kolikor ne bi bilo pod vprašajem, ali vlada ostane ali vlada pade, zagotovo podprli interpelacijo. Še posebej pa bi jo podprli, če bi bilo glasovanje tajno," dodaja Mahnič. A je praviloma javno. Zato po naših informacijah opozicija išče načine, da bi to spremenili. 'Teflonski minister', ki je iz političnih turbulenc praviloma vedno odšel kot zmagovalec, je pred jutrišnjo maratonsko sejo na videz miren. "Jaz sem 100-odstotno prepričan, da ta intepelacija ne bo uspešna. Ve se, da je ta interpelacija predvsem usmerjena v rušanje vlade, ne toliko, da bi rušili Karla Erjavca," pa pravi obrambni minister. Podporo mu na jutranjem sestanku koalicije obljubilo vseh pet vladnih strank, ki nimajo nobenega interesa streljati v lastno koleno. "Jaz verjamem, da bo minister Erjavec tudi v ponedeljek še minister," meni vodja poslancev LMŠ Brane Golubovič. "Mi ocenjujemo, da je šlo prevsem v smeri nekega politikantstva zadnje čase. Dejansko so se te seje odvijale samo za namene te interpelacije in to se nam ne zdi prav," pa dodaja Igor Zorčič, vodja poslancev SMC. Neznanka je Levica, ki se o Erjavcu do glasovanja noče izreči. Pričakovati je, da skrajno leva stranka ne bo podprla interpelacije desnih strank. V luči napovedanih dni političnega grmenja pa bi se Luka Mesec in tovariši lahko vzdržali glasovanja in tako že poslali prvo ostro sporočilo Šarčevi vladi. "Mislim toča je nevarna stvar, to verjamem. V točah ljudje, bom rekal, izgubijo premoženje. Jaz upam, da se bodo dogovorili," poudarja vodja poslancev SD Matjaž Han. Vzdržanost Levice za ministra Erjavca sicer ne bi bila usodna. Bi ga pa politično oslabila in tako še zaostrila partnersko razmerje z manjšinjsko vlado.

Brez Levice bo Šarčeva vlada izgubila večino in padla. FOTO: Damjan Žibert