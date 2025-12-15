Naslovnica
Minister: Nekatere priče so spremenile svojo izjavo

Ljubljana, 15. 12. 2025 10.43 pred 32 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.S.
Andreja Kokalj in Branko Zlobko

Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj in minister za notranje zadeve Branko Zlobko sta komentirala preobrat v primeru smrti Novomeščana Aleša Šutarja. Kokaljeva je poudarila, da postopek še ni zaključen in da odločitev sodišča ne pomeni presoje o krivdi. Tožilstvo je sicer zaprosila za poročilo. Zlobko pa je pojasnil, da so nekatere priče napada med zaslišanjem pri preiskovalnem sodniku spremenile svoje izjave.

Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj je v izjavi za medije izpostavila, da se zavedajo velike občutljivosti primera smrti Novomeščana in razumejo zanimanje in zaskrbljenost javnosti ob izpustitvi glavnega osumljenca.

Poudarila je, da ministrstvo ne sme in ne more komentirati odprtih postopkov, odločitev o odredbi ali odpravi pripora pa je izključno v pristojnosti sodišča. Je pa Kokaljeva tožilstvo zaprosila za poročilo. "Dokler ne prejmemo dodatnih informacij, je treba poudariti, da je oseba, ki je bila izpuščena, še vedno obdolženec oz. osumljenec, postopek pa še ni zaključen," je dejala.

Dodala je tudi, da ima tožilec tridnevni rok za vložitev pritožbe na odločitev sodišča, zato vprašanje pripora v tem trenutku še ni razrešeno. "Petkova odločitev ne pomeni presoje o krivdi, ampak gre za procesno odločitev," je še izpostavila in pojasnila, da je sodišče le presodilo, da v tej fazi niso več izpolnjeni pogoji za nadaljevanje pripora.

Minister za notranje zadeve Branko Zlobko je dejal, da je glede na informacije, ki jih je prejel, Policija svoje delo opravila zakonito in strokovno.

Po klicu na kraj napada so policisti zbrali vse dokaze in ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je oseba, ki je bila kasneje v priporu, možen storilec. Spisali so kazensko ovadbo in o tem obvestili tožilstvo. "Pri kasnejših postopkih pa se je pokazalo, da so nekatere priče spremenile svojo izjavo oz. da so nekatere druge priče, ki jih takrat ni bilo, dale drugačno izjavo," je izpostavil.

Pri tem Zlobko poudarja, da imajo v procesnih postopkih izjave, ki jih pridobi Policija, drugačen, nižji standard od tistih, ki jih dobi preiskovalni sodnik. Tako se kot dokaz štejejo izjave v kazenskem postopku, ki pa niso nujno enake kot tiste, ki jih pridobi Policija. Po besedah Zlobka priče svoje izjave med postopkom velikokrat spremenijo.

Sodišče odpravilo pripor

Kot smo poročali, je novomeško sodišče v petek odpravilo pripor 21-letnemu osumljencu za napad na Aleša Šutarja, v katerem je ta zaradi hudih poškodb umrl.

Kot so pojasnili na sodišču, so pripor odpravili, ker utemeljen sum storitve kaznivega dejanja ni več podan.

"Z izvajanjem dokazov v preiskavi se je namreč ugotovilo, da ni več podana večja verjetnost, da je prav priprti storil očitano kaznivo dejanje na škodo oškodovanega Šutarja, kot da ga ni storil," so zapisali.

Iz tožilstva so v petek sporočili, da bodo proučili že zbrano dokazno gradivo in po prejetju izvedenskega mnenja inštituta za sodno medicino, ki še ni izdelano, sprejeli odločitev o nadaljnjih korakih.

Policija je medtem v odzivu poudarila, da so po smrti Šutarja opravili intenzivno kriminalistično preiskavo in zbrali vse razpoložljive dokaze, ki so bili takrat na voljo. Dodali so, da je tožilstvo vodilo kazenski pregon, od privedbe osumljenca pred sodišče do izpustitve osumljenca iz pripora pa niso prejeli dodatnih predlogov ali zahtev.

Poročali smo, da so se policisti, ker videoposnetka napada ni bilo, pri preiskovanju opirali predvsem na pričevanja očividcev. Med zaslišanjem na sodišču pa se je pokazalo, da si priče niso enotne. Vsaj pet naj bi jih zatrjevalo, da je osumljena napačna oseba in da naj bi Šutarja udaril nekdo drug iz skupine, domnevno bratranec prvoosumljenega.

aleš šutar novo mesto

