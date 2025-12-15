Minister: Nekatere priče so spremenile svojo izjavo

Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj je v izjavi za medije izpostavila, da se zavedajo velike občutljivosti primera smrti Novomeščana in razumejo zanimanje in zaskrbljenost javnosti ob izpustitvi glavnega osumljenca.

Poudarila je, da ministrstvo ne sme in ne more komentirati odprtih postopkov, odločitev o odredbi ali odpravi pripora pa je izključno v pristojnosti sodišča. Je pa Kokaljeva tožilstvo zaprosila za poročilo. "Dokler ne prejmemo dodatnih informacij, je treba poudariti, da je oseba, ki je bila izpuščena, še vedno obdolženec oz. osumljenec, postopek pa še ni zaključen," je dejala.

Dodala je tudi, da ima tožilec tridnevni rok za vložitev pritožbe na odločitev sodišča, zato vprašanje pripora v tem trenutku še ni razrešeno. "Petkova odločitev ne pomeni presoje o krivdi, ampak gre za procesno odločitev," je še izpostavila in pojasnila, da je sodišče le presodilo, da v tej fazi niso več izpolnjeni pogoji za nadaljevanje pripora.

Minister za notranje zadeve Branko Zlobko je dejal, da je glede na informacije, ki jih je prejel, Policija svoje delo opravila zakonito in strokovno.

Po klicu na kraj napada so policisti zbrali vse dokaze in ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je oseba, ki je bila kasneje v priporu, možen storilec. Spisali so kazensko ovadbo in o tem obvestili tožilstvo. "Pri kasnejših postopkih pa se je pokazalo, da so nekatere priče spremenile svojo izjavo oz. da so nekatere druge priče, ki jih takrat ni bilo, dale drugačno izjavo," je izpostavil.

Pri tem Zlobko poudarja, da imajo v procesnih postopkih izjave, ki jih pridobi Policija, drugačen, nižji standard od tistih, ki jih dobi preiskovalni sodnik. Tako se kot dokaz štejejo izjave v kazenskem postopku, ki pa niso nujno enake kot tiste, ki jih pridobi Policija. Po besedah Zlobka priče svoje izjave med postopkom velikokrat spremenijo.