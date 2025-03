Ministra obrnila ploščo: umaknila bi del o izplačevanju dobičkov koncesionarjev

Tudi vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec verjame, da je vredno poskusiti. Prepričan je namreč, da četudi je tak člen v zakonu in bi ga kdo izpodbijal na ustavnem sodišču, to samega zakona ne ogroža zakona.

Odgovor koalicijskih poslancev, ki so spremenili zakon, kot so ga prvotno spisali v lastni vladi, pa: "Ne strinjamo se vedno z vsem. Če ministra menita drugače, je prav, da sta na to opozorila. Njihove pomisleke smo prebrali, se o njih v poslanski skupini tudi pogovorili in se večinsko odločili, da ostajamo na prvotnem stališču," je povedala Kozlovičeva.

Zato sta finančni minister in zdravstvena ministrica poslancem koalicije poslala poseben dopis, naj tik pred zadnjim branjem zakona vendarle premislijo, ali je koncesionarjem smiselno prepovedati profite. "Verjamem v to, da je tudi na tem področju, torej tudi pri javnem zdravstvu dobrodošla konkurenca. Neka uravnilovka ni stvar iz današnjih časov, ampak mogoče sodi v kakšna druga obdobja," je ocenil Boštjančič.

Finančni minister Klemen Boštjančič pa dan kasneje: "Menim, da administrativno omejevanje dobičkov ne sodi k učinkovitejšem opravljanju javnega zdravstva. Seveda me je izrazito strah, da bi se dobički skrivali. Vemo, da se to da delati."

Kaj pa komentar vplivnega kirurga, ki mu premier Robert Golob zelo zaupa pri snovanju zdravstvene reforme? "Sprememba se mi zdi nesmiselna. Mogoče za koga populistična. ZZZS mora določiti cene in tam, kjer so dobički, znižati cene storitev. Zdaj si bodo pa zasebniki lahko kupovali zlate kljuke in to dali v stroške. To je popolnoma nesmiselno dvigovanje prahu, zato tudi sam prištevam, da je to navaden populizem," je ocenil vodja strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj.

No, povsem nasprotno pa ulica in aktivisti, ki od levosredinske vlade že dve leti zahtevajo jasen rez javnega od zasebnega zdravstva. "To pismo je sramota za trenutno vlado in v direktnem nasprotju z zavezami, ki jih je trenutna vlada dala," je dejal Jaša Jenull iz civilne iniciative Glas ljudstva. Katarina Rotar iz Slovenske filantropije pa: "Ne bom naštevala vseh dobičkarjev, ker bi bili potem lahko tu tri dni. /.../ Direktor ZD Izola, ortodont, ki ima v lastnem ZD najet prostor s koncesijsko ambulanto in v povprečju dobi 24.000 evrov čistega dobička na mesec."

V četrtek bo v parlamentu zadnje branje zakona. V petek pa bodo o njem glasovali poslanci.