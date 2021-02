Bagola: Ko se v družbi kaj zatira, se vedno rodi satira

Javnost sta s svojimi dejanji in komunikacijo razburila minister Hojs, ki se je z mamo čez hrvaško mejo želel odpraviti brez testa, in minister Počivalšek, ki se je poslovnega sestanka udeležil v gostilni. "Ko se v družbi kaj zatira, se vedno rodi satira," buren odziv javnosti pojasnjuje Bagola. Balažic spominja, da ministri niso samo zasebniki, ampak tudi javne osebe. Da vedenje institucije vpliva na zaupanje ljudi v politiko in lahko vodi tudi do politične abstinence, ko ljudje ne hodijo več na volitve, pa je prepričan Maksuti.

"Stop ali pa bo moja mama streljala,"je le ena od stotine kreativnih in duhovitih odzivov na poskus prehoda meje ministraAleša Hojsa z mamo brez PCR-testa na sosednjo Hrvaško. Hojsa so sicer, da bi povedal, kako si je predstavljal kontrolo mejnih hrvaških policistov na zasebni poti, in spregovoril o novostih, ki jih je sprejela vlada, povabili v oddajo 24UR ZVEČER, a je vabilo v studio zavrnil. Ogromno odzivov je na družbenih omrežjih sprožila tudi razlaga ministra Zdravka Počivalška o poslovnem sestanku v gostilni, kjer je, kot je dejal, pil samo vodo. In takoj je sledil zapis: "Samo Chuck Norris in Zdravko Počivalšek lahko iz špricarja spijeta samo vodo." V oddaji 24UR ZVEČER sta ravnanje ministra Hojsa in Počivalška pokomentirala politična analitika Alem Maksuti in Marko Balažic ter strokovnjak za marketing in dober poznavalec delovanja družbenih omrežij Aljoša Bagola. Da lahko govorimo o neke vrste nespretnosti, ki se politikom njunega kova ne bi smela zgoditi, meni Balažic. "Če smo imeli na eni strani občutek, da se je ladja (vlada Janeza Janše, ki se je sicer precej gibala) nekako umirila, zdaj s takimi ravnanji, ki z vidika pomiritve razmer niso najbolj modra, stopamo nazaj,"je dejal. Da gre za zelo resen korak v smeri razgradnje nekaterih institucij, v tem primeru ministrove, je medtem prepričan Maksuti. Dejal je, da gre za način vladanja, ki je značilen za vlado Janeza Janše in trenutne vladne ekipe."Gre v smeri popolnega razvrednotenja parlamenta, kar je vidno v delovanju posameznih poslanskih skupin v relaciji do vodstva strank,"je dejal in izpostavil neodgovorno delovanje ministrov. "To vsekakor ni dobro ne za demokracijo ne za stabilnost v tej državi,"je dodal.

icon-expand Hojs, Počivalšek in Janša FOTO: Bobo

"Ministri niso samo zasebniki, ampak so tudi javne osebe in tega bi se mogli, zlasti tisti, ki imajo daljši politični stalež, dobro zavedati," je prepričan Balažic. Sam se sicer ne strinja, da bi šlo za popolno demokratično razgradnjo, saj so se podobne stvari dogajale že od "pamti veka". Spomnil je na primer pravosodnega ministra Rajka Pirnata in njegove žene, ki naj bi čez mejo ilegalno vozila svetila. "So pa to na simbolni ravni sporočila, ki ne vlivajo zaupanja,"je dejal in pojasnil, da če na eni strani zahtevaš od ljudi, da se držijo ukrepov, po drugi strani pa daješ občutek, da te ukrepi zate ne veljajo, to ni najboljša popotnica, saj s tem izgubljaš kredibilnost. Vedenje institucije vpliva na zaupanje ljudi v politiko Počivalšek je sprva govoril, da je vse zakonito, potem je po burnem odzivu javnosti, še posebej med gostinci, naslednji dan sledilo opravičilo. Minister Hojs je v izjavi dejal, da je samo preverjal, kako delajo hrvaški policisti, res je, da ni ničesar kršil, vendar se je nato zavil v molk, češ da je šlo za zasebno zadevo. Maksuti meni, da bi morali razpravo o tej temi dati na drugo raven. "Na neki način je situacija izpadla neumno in smešno od Počivalška in njegove ekipe svetovalcev, ki mu narekujejo, kako naj se odzove. V tem primeru napačno. Na drugi strani pa resorni minister, ki sprejema ukrepe, ne ve, kako je z njimi v sosednji državi," je povzel in dodal, da gre v osnovi za nekaj veliko bolj resnega. "Gre zato, kako se določena institucija vede, od tega pa je odvisno več stvari. Predvsem zaupanje ljudi v stranke oziroma politiko," je dejal in dodal, da se na neki točki zgodi tudi politična abstinenca, ko ljudje ne hodijo več na volitve ali pa ne kandidirajo. "Oba sta na neki način prispevala, da se to zaupanje skrha," je dodal. Čeprav dogodkoma ne bi pripisoval posebne pozornosti, je dejal še, da vsekakor predstavljata simptomatiko Janševe vlade. Bagola: Ko se v družbi kaj zatira, se vedno rodi satira "Dandanes je tako, da ko ga kdo res pihne, je pred tem dejstvom ne more popihati," je prepričan Bagola."Internet si vse zapomni, predvsem pa vse to nemudoma in kreativno kaznuje. A ne pozabimo, da gre za sodobno različico zgodovinsko preverjenega dejstva, da ko se v družbi kaj zatira, se vedno rodi satira," je dejal. Pojasnil je, da so bile nekdaj za to potrebne skrivne tiskarne in zakotna gledališča, danes pa potrebujemo le dovolj baterije na telefonu. "Zato zaščitni teflon politikov ni več tako trden, kot je bil, in zato ko ga 'biksnejo', uporabniki takoj boksnejo nazaj,"je še pripomnil.

icon-expand Aljoša Bagola FOTO: POP TV

Maksuti meni, da sta Počivalšek in Hojs položaj ministra že zdavnaj pripeljala do nesprejemljive meje. "Kot rečeno, tema dvema dogodkoma ne bi pripisoval takšnega pomena kot primeru neodprte kuverte ali pa famoznega poročila računskega sodišča, ki ga še čakamo," je dejal in dodal, da sta to "le še dve v nizu napak, ki sta jih ta dva človeka naredila". Poudaril je, da gre pravzaprav za niz korakov, ki jih "dela ta vlada in ekipa ljudi, ki so na položajih". Dodal je še, da je to skrb vzbujajoče, saj vodi v degradacijo, ker je politika postala "nekakšen oder za netalentirane, ki kadarkoli, ko se obrnejo, naredijo neko neumnost, kar gotovo ni dobra popotnica za demokracijo".Prepričan je, da je samo vprašanje časa, kdaj se bo kaj takšnega spet ponovilo, kar pri državljanih ponovno ne vzbuja občutka zaupanja. "Po eni strani je seveda smešno, da se lahko pošalimo na ta način, po drugi strani pa nikogar, ki morda razmišlja malo drugače, ne mika, da bi se sam udeležil tega procesa," je še dejal Balažic. Da so stvari pod to vlado tako slabe, se ni moral strinjati, saj meni, da ta proces traja dalj časa in je posledica 30-letnega procesa. "Lahko ugotovimo, da Slovenija normalno funkcionira v času, ko so razmere normalne, takoj ko pa pridemo v zaostrene pogoje, pa se pokažejo čeri, in ko udarimo ob prvo čer, ne znamo več splavati. To, kar se nam dogaja, je samo simptom nečesa večjega," je še dodal Balažic. "Vladi bi morali reči izvoljeno predstavništvo in politike opomniti, da so v funkciji naroda" "Jaz sem zelo velik zagovornik kreativnosti na vseh področjih, a v tem primeru moram reči, da biti preveč kreativen pri 'izmutavanju' ni najboljši recept za ohranjanje integritete," je še prepričan Bagola. Zdi se mu, da je že samo poimenovanje "vlada" nekaj, čemur se je rok za uporabo iztekel pred stoletji, saj predvideva, da imamo vladarje, ki nam vladajo."Zdi se mi boljše, če bi rekli izvoljeno predstavništvo, kar bi politike opomnilo, da so v funkciji naroda, ne pa obratno," je dodal.

icon-expand Koalicija ustavnega loka s Karlom Erjavcem na čelu. FOTO: Bobo

Makusti: Tudi živ bog ne ve, kako bodo poslanci glasovali Pokomentirali so tudi vladno nezaupnico. "Nisem čarodej, zato si težko predstavljam, da bi, glede na zmedo v poslanskih skupinah in strankah, karkoli napovedoval," je dejal Maksuti. "Točno to kar se zdaj dogaja in se v tej vladi dogaja že ves čas, je ključna stvar, na katero člani KUL-a opozarjajo. Ne gre za floskule o tem, da se za vsako ceno ruši vlado med epidemijo, kar vladna stran uporablja za argument in to je popolnoma legitimno, ampak gre za niz nekaterih potez, ki jih vlada vleče na vseh področjih," je dejal in dodal, da bi imel tudi nevtralni opazovalec občutek, da je vse narobe. "Gre bodisi za slabo komunikacijo bodisi za slab način vladanja ali pa nekakšno mešanico, ki v Sloveniji ne predstavlja nič dobrega." Pojasnil je še, da bo izid odvisen od državnozborske aritmetike. "Tudi živ bog ne ve, kako bodo ti poslanci glasovali,"je še dodal. "Blazno mi gre na živce, da se o Karlu Erjavcu pogovarjamo že tri mesece in razmišljamo o tem, kaj bo in česa ne bo naredil. Hkrati se te stvari pelje tako nespretno na vseh nivojih, da je Erjavec kredibilnost izgubil že večkrat, ne samo enkrat," je prepričan Balažic. Ponovil je, da Slovenija v normalnih razmerah funkcionira normalno, a da, ko se pokažejo čeri, vedno znova nasedemo."Raje bi videl, da bi se bolj vsebinsko pogovarjali o tem, kako se tem čerem izogniti v prihodnjem. Pred sabo imamo zdravstveno, pokojninsko reformo. Vprašanje o tem, kako bo po krizi delovala ekonomija. Zakaj več energije ne vlagamo v to, da bi soočili argumente in ideje neke zelo kreativne generacije o tem, kako bomo iz tega izšli, ne pa da energijo venomer izgubljamo s Karlom Erjavcem,"je sklenil Balažic.