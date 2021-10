PRENOS V ŽIVO: Ministra Vizjaka zaradi afere Glupi davki in Zakona o vodah čaka interpelacija

Po naših neuradnih informacijah opozicija ministru očita nezakonito in netransparentno delovanje v škodo države. Gre za afero Glupi davki, o kateri je prva poročala naša televizija. V oddaji 24UR ZVEČER so namreč objavili posnetke ministra Vizjaka, ki je znanemu podjetniku Bojanu Petanu v času prve Janševe vlade in t. i. "vojne proti tajkunom" predlagal, kako se izogniti plačilu davka. Ob tem mu je ponujal tudi sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo pristal na njegove pogoje.