PRENOS V ŽIVO: Ministra z upravo Darsa o projektih za večjo pretočnost prometa na avtocestah

Zastoji in dela na cestah so med poletno turistično sezono stalnica na nekaterih odsekih. Z aktualnimi razmerami v prometu in projekti, ki omogočajo večjo varnost in pretočnost prometa, sta se med obiskom regionalnega nadzornega centra seznanila tudi ministra za infrastrukturo in za notranje zadeve, Alenka Bratušek in Boštjan Poklukar.

Z začetkom poletnih počitnic ne le v Sloveniji, ampak tudi v drugih evropskih državah, se je na slovenske ceste, zlasti tiste proti turističnim središčem, vrnila gneča. Večkilometrski zastoji so v poletnih mesecih stalnica predvsem ob koncih tedna, razmere na cestah in avtocestah pa še dodatno poslabšujejo delovne zapore nekaterih cest in prometne nesreče. Na Darsu trdijo, da se zavedajo pomembnosti ohranjanja in višanja pretočnosti avtocest in hitrih cest, pa tudi, da problematika naraščanja prometa predstavlja izziv za celotno družbo. Zato je uprava Darsa danes v okviru svojega Regionalnega nadzornega centra Ljubljana v Dragomlju pri Domžalah gostila ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek in ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. V okviru obiska sta se ministra seznanila z delovanjem nadzornih centrov Darsa in prometnoinformacijskega centra ter s projekti, ki omogočajo večjo varnost in pretočnost prometa na avtocestah. icon-expand Večkilometrski zastoji so v poletnih mesecih stalnica predvsem ob koncih tedna. FOTO: Bobo