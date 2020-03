Janševa ministrska ekipa dobila obraze

SDS - minister za notranje zadeve: Aleš Hojs

- minister za zunanje zadeve: Anže Logar

- minister za finance: Andrej Šircelj

- minister za okolje in prostor: Andrej Vizjak

- minister za kulturo: Vasko Simoniti

- minister brez listnice, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu: Helena Jaklitsch

- minister brez listnice, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Zvonko Černač SMC - minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: Zdravko Počivalšek

- ministrica za izobraževanje, znanost in šport: Simona Kustec

- ministrica za pravosodje: Lilijana Kozlovič

- minister za javno upravo: Boštjan Koritnik NSi - minister za obrambo: Matej Tonin

- minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Janez Cigler Kralj

- minister za infrastrukturo: Jernej Vrtovec DeSUS - ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Aleksandra Pivec

- minister za zdravje: Tomaž Gantar