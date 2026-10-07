Župani opozorili ministre: kazniva dejanja po nekaj mesecih zatišja spet naraščajo

Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija je bil cilj današnjega delovnega srečanja zastaviti sistemski okvir socialne politike in zaposlovanja v občinah, kjer živijo Romi, ter se pri reševanju težav s kršenjem javnega reda in miru osredotočiti predvsem na vzroke. Župani so po njegovih besedah ministrom izpostavili, da je treba na področju socialne politike nujno povezati ugodnosti iz socialne in družinske politike z odgovornostmi, ki jih imajo njihovi prejemniki. Med drugim morajo prejemniki ugodnosti otrokom omogočati pogoje za izobraževanje, se aktivno vključevati na trg dela in se izogibati kriminalnim dejanjem. Pri tem so se danes med drugim dogovorili, da bodo pristojni preverili, kje so točke, kjer se lahko Romom omogoča vključevanje v družbo, je Macedoni še dejal v izjavi za medije po srečanju.

Policijske enote na območju romskega naselja Žabjak - Brezje oktobra lani. FOTO: Policija

Župani so ministre opozorili, da kazniva dejanja v občinah, kjer živijo Romi, po nekaj mesecih zatišja znova naraščajo. Notranji minister Franci Matoz jim je po besedah Macedonija povedal, da je dal jasno navodilo Policiji, naj se primerno odzove, "tudi s povečano prisotnostjo in povečanim obsegom preventivnega delovanja". Dogovorili so se tudi, da ga lahko vsak župan kontaktira na individualni ravni, da bodo stvari reševali čim prej, je povedal Macedoni. Slednje je po srečanju potrdil tudi Matoz. Čeprav Policija izvaja svoje naloge ter zagotavlja potrebno varnost in red, varnostni položaj še vedno ni zadovoljiv, je ocenil. Zato se bo Policija v prihodnje dosledno odzivala na vse neželene dogodke in prijave, je napovedal. Svoje pa bodo morali po njegovi oceni narediti tudi drugi organi, pri čemer je izpostavil pravosodni sistem. "V kolikor namreč postopki ne bodo hitri, jasni in v kolikor ne bo prihajalo do hitro izrečenih sankcij, se stvari ne bodo obrnile na bolje," je opozoril.

Gospodarski minister Anže Logar je dejal, da država na področju sociale in zaposlovanja zagovarja načelo, "da mora tisti, ki od socialne države nekaj dobi, državi v zameno tudi nekaj dati". Med drugim se mora vključevati v družbenokoristna dela. "Na tem področju je izziv še posebej velik, ker je stopnja dolgoročno nezaposljivih Romov zelo visoka, hkrati je majhen delež tistih, ki so zaposljivi, pa niso vključeni v sistem javnih del. Tu smo danes predstavili nekaj rešitev, ki jih lahko v prihodnje razvijemo skupaj z lokalnimi skupnostmi," je dejal Logar.

Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ugotavlja, da so težave pri romskih vprašanjih danes popolnoma enake, kot so bile v času predprejšnje vlade, ko je sama sodelovala v skupini za reševanje romskih vprašanj. "Položaj na terenu, kakor nam je bil predstavljen, je danes še celo slabši kot pred petimi ali šestimi leti," je menila. Cilj prihodnjih ukrepov mora po njeni oceni biti, da se čim več romskih otrok vključi v vrtec in da pozneje obiskujejo tudi šolo. Čim več starejših Romov se mora vključiti na trg dela, institucije pa morajo že obstoječe zakone izvrševati na način, da smo vsi državljani enaki pred zakonom, je dejala.