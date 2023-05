Ministri Levice za omejitev županskih mandatov, Skupnost občin ostro proti

Ministri iz vrst Levice Luka Mesec, Asta Vrečko in Simon Maljevac bodo oddali svoje podpise za vložitev predloga Zakona za omejitev županskih mandatov na največ dva zaporedna mandata, so sporočili iz Levice. Gre za predlog dopolnitve Zakona o lokalnih volitvah, ki so ga pripravili v Piratski stranki.

icon-expand Župani in županje ocenjujejo, da je predlog v nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli. FOTO: Aljoša Kravanja Piratska stranka Slovenije namreč zbira podpise za vložitev zakonskega predloga, s katerimi želijo preprečiti zaporedno veriženje mandatov. Za vložitev zakona v parlamentarni postopek potrebujejo 5000 podpisov, časa imajo do 1. junija. Več zaporednih županskih mandatov se je po oceni Piratske stranke izkazalo kot problematično, ker se zakonodajna in izvršna oblast na lokalni ravni ne ločujeta, mestni oz. občinski svet pa je "podaljšek župana", je ob začetku zbiranja podpisov dejal sekretar stranke Jasmin Feratović. Predlogu ostro nasprotujejo v Skupnosti občin Slovenije, saj župani in županje ocenjujejo, da je nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli. V skupnosti so nosilce najpomembnejših funkcij v državi sicer pozvali, naj se opredelijo do predloga.