Ministri na situ: komu grozi zamenjava na položaju?

Zadnje dni je bilo sicer v koaliciji napeto ob ponovnem potrjevanju interventnega zakona in zakona o izvrševanju proračunov. DeSUS je namreč sprva v zameno za svoje glasove za interventni zakon zahteval podpise vodij poslanskih skupin SMC, SD in LMŠ, da bodo zakon takoj popravili in zagotovili izredno usklajevanje pokojnin v odstotkih.

Vodje poslanskih skupin, ki so se danes izrekli, usodo ministrice prepuščajo Šarcu, ki pa je, kot so nekateri poudarili, standarde za obstanek ministrov v vladi postavil zelo visoko. Han je med drugim spomnil, da je moral oditi njihov minister za kulturo Dejan Prešiček . Če bomo izgubili še enega ministra, bomo že brez dveh, je opozoril. Tako so vodje poslanskih skupin danes izpostavili tudi pričakovanje, da bo SAB čim prej predstavila ministra ali ministrico za kohezijo.

Poleg stopnjevanja pričakovanj do ministrov je zadnje čase zaradi svojega dela pri projektu SRIPT, pri katerem je ministrstvo za gospodarstvo ugotovilo nepravilnosti, na prepihu kmetijska ministrica Aleksandra Pivec . V ponedeljek je dejala, da želi svoje delo pri projektu predstaviti premierju Marjanu Šarcu in da je pripravljena tudi odstopiti, Šarec pa je povedal, da revizije projekta še ni prebral.

Tudi za SD je po besedah vodje poslancev Matjaža Hana pomembno, da se po sprejetem proračunu začnejo osredotočati na teme, ki so pomembne za ljudi. Naštel je zakon o zdravstvenem varstvu, oblikovanje demografskega sklada in zakon o dolgotrajni oskrbi. Ponovil je oceno, da pri nobenem odločanju manjšinska koalicija ne more biti mirna. Veliko bo po njegovem mnenju dogovorov, posvetovanj in verjetno tudi izsiljevanj, a "verjetno je to račun za manjšinsko vlado".

Med prioritetami je naštel področje infrastrukture, in sicer tretjo razvojna os, drugi tir, nadgradnjo celotne železniške infrastrukture in stanovanjsko politiko. Na področju zdravstva je izpostavil prenovo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter ureditev dolgotrajne oskrbe. Minister Aleš Šabeder je sicer poslancem LMŠ prav danes predstavil predloge.

"Če smo še nedavno govorili o tem, da od nekaterih ministrov pričakujemo določeno zakonodajo, se zdaj ta čas izteka. Tisti ministri, ki so dolžni v DZ prinesti določene zakone, ki čakajo že nekaj časa, bodo zdaj zagotovo na situ," je dejal v današnji izjavi v DZ. Ob tem ni razkril, koga ima v mislih, je pa izpostavil zakone na področju obrambe in zdravstva.

Nazadnje so zakon v DeSUS podprli, saj so po besedah prvaka stranke Karla Erjavca prejeli ustno zagotovilo, da bo do tega prišlo.

"Izgleda, da v DeSUS in v SAB še vedno menijo, da so upokojenci ribe in je bil to včeraj njihov ribnik. A na koncu se je izkazalo, da so upokojenci državljanke in državljani ter je prevladal razum tudi na njihovi strani," je ocenil Zorčič. V SMC bodo sicer podprli predlog za usklajevanje pokojnin v odstotkih, če bo vložen.

Medtem glasovi SD in LMŠ vendarle niso tako gotovi. Po besedah Golubovića so Erjavcu zagotovili le to, da se strinjajo s tem, da zakon ponovno odprejo. Sam je pripravljen podpreti njihovo rešitev, "kaj bo januarja oz. februarja, pa bomo še videli". Na vprašanje, čemu pripisuje pogojevanje DeSUS, pa Golubović ni odgovoril konkretno. Ocenil je le, da so vsi poslanci, ki so podprli proračunske dokumente, ravnali odgovorno.

Han se zaveda, kot pravi, da za nominalno izredno usklajevanje pokojnin, kot so ga določili, nimajo zakonske osnove. SD se je za to zavzel iz socialnega vidika, morebiten predlog za spremembo zakona bodo strokovno preučili in se odločili.

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat pa je po sprejetju proračunskih dokumentov danes ocenil, da bo vlada še naprej opravljala "tekoče posle", ne bo reform, imela bo udobno okolje in bo lahko udobno tudi delovala. Po njegovem mnenju se med drugim ne bo nič spremenilo na področju zdravstva, kjer je položaj kritičen. Prav tako bi bila po njegovih ocenah potrebna pokojninska reforma, ne pa "licitiranje", katera stranka bo upokojencu dala dve ali pa morda samo eno kepico sladoleda na mesec.