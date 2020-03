Ministri predajajo posle in pozivajo k spoštovanju navodil vlade glede koronavirusa

Kanglerjevo imenovanje na mesto državnega sekretarja pa je, kot je pojasnil, posledica odločitve, da želi imeti ob sebi ljudi, ki so več let preživeli na policiji.

Kanglerjevo imenovanje na mesto državnega sekretarja pa je, kot je pojasnil, posledica odločitve, da želi imeti ob sebi ljudi, ki so več let preživeli na policiji in ki imajo izkušnje z delom v državnih organih. Hkrati gre po Hojsovih besedah za človeka, ki je na lastni koži izkusil, kaj pomeni politično preiskovati ljudi. Hojs zagotavlja, da se v delo policije ne bo vtikal, je pa po njegovih besedah v zvezi s primerom Kangler veliko vprašanj."Kako je mogoče, da se delo policije na koncu izkazuje kot povsem neuspešno oz. tako, da ne privede do nekih rezultatov. Če je Kangler karkoli storil narobe, bi pričakoval, da bi v 15, 16 postopkih bilo to že zdavnaj izkazano. Če pa se izkazuje, da ni bilo nič narobe, pa dvomim, da so bili postopki zoper njega korektni," je dejal.

Sicer pa se Hojs v izjavi po primopredaji ni mogel izogniti novinarskim vprašanjem o zamenjavi Bobnarjeve in imenovanja Franca Kanglerja na položaj državnega sekretarja na notranjem ministrstvu. Glede zamenjave Bobnarjeve je dejal, da je ta izključno posledica njegove želje, da si v ekipo pripelje ljudi, a katerimi lahko sodeluje in jim absolutno zaupa.

V zvezi s tem je Hojs dejal, da Slovenija še nikoli ni bila v tako kritičnih časih, da pa verjame, da bodo v vladi uspeli v prihodnjih mesecih ta izziv ukrotiti. Državljane je pozval, da v prihodnjem obdobju "striktno in iskreno upoštevajo vsa navodila vlade". "Zadeva je resna, stvari so kritične, verjamem pa, da bomo zmogli ubraniti ta napad,"je poudaril.

Hojs se je ob primopredaji zahvalil predhodniku, ki je po njegovih besedah poskrbel, da je resor dobil več sredstev. Stari in novi minister sta se pogovorila o vseh že storjenih in vseh odprtih zadevah na ministrstvu. Poklukar je ob tem spomnil na dosedanje delo v zvezi z migracijami, v zvezi z izboljšanjem statusa in opremljanja policistov, izpostavil pa je tudi delo na nočni seji vlade razrešene generalne direktorice policije Tatjane Bobnar, ki je policijo "vodila nekoliko drugače, bistveno bolj ambiciozno od svojih predhodnikov, in pripomogla k razvoju policijske stroke". Poklukar je Hojsa seznanil tudi z dosedanjim delom, povezanim z izbruhom novega koronavirusa.

Tako dosedanji kot novi minister sta v izjavi poudarila, da je bila primopredaja poslov opravljena korektno in v skladu z navodili, Erjavec pa se je ob slovesu od slovenske politike in javnega življenja vsem tudi zahvalil za dobro sodelovanje v zadnjih 20 letih njegove politične kariere.

Na ministrstvu za obrambo je danes potekala primopredaja poslov med dosedanjim in novim obrambnim ministrom, Karlom Erjavcem in Matejem Toninom. Slednji je napovedal, da se bo še danes sestal s šefom kriznega štaba in civilno zaščito ter prioritetno vse začetne aktivnosti podredil soočenju z novim koronavirusom.

Poudaril je, da je nesmiselno, da bi ljudje po mestu hodili z maskami, saj so te "dejansko namenjene zaščiti predvsem osebja, ki dela z bolniki in tistim, ki so okuženi, da ne bodo okužili svojih bližnjih". "Absolutno pa ne, da bi zdaj vsak nosil masko in bo s tem pričakoval, da bo kaj drugače," je ponovil ob prevzemu poslov od predhodnika Šabedra.

Novi minister za obrambo je medtem izpostavil oba sklepa s prve seje nove vlade premiera Janeza Janše."Kot ste bili že seznanjeni, je vlada na prvi seji sprejela sklep, v katerem smo razrešili dosedanjo načelnico generalštaba (Alenko Ermenc, op. a.), prav tako pa je bil sprejet sklep, da se za novega direktorja obveščevalno-varnostne službe imenuje Andreja Osolnika," je dejal Tonin, ki se že danes posveča tekočim poslom.

V tem trenutku ima namreč njegov resor zgolj eno prioriteto, in sicer soočanje z novim koronavirusom. "Po tej primopredaji takoj sledi sestanek s šefom kriznega štaba in civilno zaščito. O vseh nadaljnjih ukrepih boste seveda sproti in ažurno obveščeni," je zaključil novi minister za obrambo.

Tudi Vrtovec ob prevzemu poslov kot primarno nalogo izpostavil zajezitev koronavirusa

Novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovecje ob prevzemu poslov napovedal, da bo njegovo delo na začetku mandata primarno namenjeno usklajevanju ukrepov pri omejevanju in zajezitvi koronavirusa. "To je v tem času prva prioriteta tako vlade kot ministrstva," je dejal.

Posle predala Simon Zajc in Andrej Vizjak

Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je potekala primopredaja poslov med novim ministrom za okolje in prostor mag. Andrejem Vizjakom ter dosedanjim Simonom Zajcem.

Mag. Andrej Vizjak se je najprej zahvalil za korektno primopredajo in sodelovanje že pred tem. Poudaril je, da so tri ključne prioritete: reševanje aktualnih problemov s kopičenjem odpadne embalaže, komunalnega blata in ostalih, tudi nevarnih odpadkov; zavzemanje za poenostavitve in skrajšanje vseh postopkov pridobivanja dovoljenj, ki so v pristojnosti MOP; izvedba ključnih nacionalnih projektov, ki so podprti z državnimi načrti. Simon Zajc je izpostavil, da je novemu ministru predstavil glavne izzive s katerimi se je srečal na MOP in ki jih novi minister tudi že dobro pozna.

Primopredaja na ministrsvu za zunanje zadeve

Danes je tudi potekala primopredaja poslov med dosedanjim ministrom za zunanje zadeve Republike Slovenijedr. Mirom Cerarjem in novim ministrom za zunanje zadeve Republike Slovenijedr. Anžetom Logarjem. Ob predaji je minister dr. Logar predstavil prve aktivnosti po prevzemu funkcije v luči izmenjave informacij z ministri sosednjih držav o širjenju koronavirusa. Minister dr. Logar je povedal, da bo najprej poklical predstavnike slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev v najbolj ogroženi državi Italiji ter zunanje ministre vseh štirih sosednjih držav, da se seznani z razmerami in izmenja informacije o širjenju virusa.

Posle predali tudi na ministrstvu za delo

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je posle danes prevzel novi minister Janez Cigler Kralj. Z odhajajočo ministricoKsenijo Klampfersta se pogovorila o vseh aktualnih temah, v ospredju pa so bili ukrepi ministrstva in izvajalskih institucij za zajezitev epidemije koronavirusa. Vlada je sicer na nočni seji za državna sekretarja na ministrstvu za delo imenovala Cveta UršičainMatejo Ribič.

Kozlovičeva prevzela posle na pravosodnem ministrstvu

Nova ministrica za pravosodjeLilijana Kozlovič je prevzela posle od predhodnice Andreje Katič. Ta je ob primopredaji poudarila, da je veliko načrtovanih projektov žal ostalo nerealiziranih in pozvala novo ministrico, da z delom na začetih projektih nadaljuje. Kozlovičeva je dejala, da se zaveda poslanstva, pristojnosti in odgovornosti ministrstva.