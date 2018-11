Ministri za nekaj dni

Čeprav Marko Bandelli na svojem položaju ni še niti 60 dni, zagotovo ne bo minister z najkrajšim stažem. Na vrhu te neslavne lestvice je namreč Igor Maher, ki je bil zaradi črne granje v Seči na mestu ministra za infrastrukturo vsega dva delovna dneva, le dan več je zdržala šolska ministrica Klavdija Markež, ki je odstopno izjavo podala, potem ko se je izkazalo, da je njeno magistrsko delo plagiat. "Se zavedam odgovornosti in sem predsedniku vlade ponudila prav ta hip svoj odstop z mesta ministrice," je takrat povedala.



In še zdaleč ni bila edina. 29 dni je zdržala, nato pa je menda zaradi družine ministrstvo za zdravje zapustila Alenka Trop Skaza. Dan dlje, torej 30 dni, je gospodarsko ministrstvo vodil tudi Jožef Petrovič. Odstopil je sam, in sicer zaradi stare zgodbe o domnevnem kartelnem dogovarjanju, ki ga je sicer Petrovič zanikal. Enako se je zaradi afere dodatki po dobrega pol leta odločila ministrice za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar.

Vendar pa ni šlo vedno tako zlahka. Obrambni minister Janko Veber namreč tudi po tem, ko se je postalo jasno, da je Obveščevalno-varnostni službi naročil analizo posledic prodaje Telekoma Slovenije, ni želel odstopiti sam, zato je takratni premier Miro Cerar predlagal in tudi dosegel njegovo zamenjavo. Podobno je bilo s kulturno ministrico Julijano Bizjak Mlakar, ki je aprila 2016 po sestanku s premierjem Cerarjem medijem sporočila, da bo očitno prva ministrica, ki bo razrešena zato, ker želi delati po zakonu. Spomnimo, šlo je za vprašanje idrijskega rudnika, ki je Cerarja in ministrico tako sprlo, da je ta izjavila: "Ženske, ki mislimo s svojo glavo in ne ubogamo moških, si je treba podrediti, da postanejo bolj ubogljive." Nasledil jo je moški - Tone Peršak.