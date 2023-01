Ajanović Hovnikova ustanovila strokovni svet za modernizacijo javne uprave

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je ustanovila strokovni svet za modernizacijo javne uprave. K sodelovanju v novoustanovljenem posvetovalnem telesu, ki bo sestavljeno iz treh delovnih skupin, je povabila predstavnike univerz in fakultet, gospodarskih in obrtnih združenj, nevladnega sektorja ter zaposlene v javni in državni upravi.

Prva delovna skupina se bo posvečala regulatornemu okvirju, torej zakonodaji, v okviru katere delujejo državni organi, je na današnji novinarski konferenci pojasnila ministrica Sanja Ajanović Hovnik. Glavna prioriteta skupine bo modernizacija zakona o pravnem poslovanju, pa tudi resolucija o normativni dejavnosti. Slednja je, tako ministrica, sicer dobra, a premalo vključujoča. Odločevalci se po njenih besedah premalokrat poslužujejo napotil resolucije, z večjim vključevanjem javnosti pa bi odločitve pridobile dodatno legitimnost. Vključevanje javnosti je izpostavila kot zelo pomembno za povečanje zaupanja državljanov v odločitev politike, ob tem pa kot pomembno izpostavila tudi presojo učinkov pred sprejetimi ukrepi in po določenem obdobju, ko so ukrepi že v veljavi. Na ministrstvu ob tem zaznavajo tudi pomanjkanje medresorskega sodelovanja. icon-expand Sanja Ajanović Hovnik FOTO: Bobo Druga delovna skupina bo bdela nad reorganizacijo upravnih enot, kjer bodo iskali sinergije z lokalno samoupravo. Ocenila je, da je na tem področju še veliko prostora za izboljšave, saj je trenutnih 58 upravnih enot med seboj zelo neenakih. Tudi kar se tiče pravnih praks, kar je z vidika pravne države nedopustno, je poudarila. Spomnila je tudi, da marsikateri postopki trajajo predolgo in so zato neučinkoviti, uporabnike pa spravljajo v stisko. Najbolj izrazito na področju tujcev, kjer imajo po njenih besedah pripravljene kratkoročne ukrepe, ki jih bodo v kratkem sprejeli v okviru zakona o tujcih. "Tu bomo pod določenimi pogoji odpravljali krajevno pristojnost, bomo pa tudi naslovili kar nekaj administrativnih obremenitev, za katere smo zaznali, da jih lahko brez nekega prevelikega tveganja naslovimo in tudi s tem pohitrimo postopke," je dejala in dodala, da v prihodnjih mesecih pričakuje določene izboljšave tudi na najbolj obremenjenih upravnih enotah. Ob tem razmišljajo tudi o različnih možnostih reorganizacije upravnih enot. Tretja delovna skupina pa se bo ukvarjala z digitalizacijo upravnega poslovanja. Prevečkrat se po njenih besedah soočamo z digitalizacijo sicer starih organizacijskih struktur, kar ne pomeni premika na bolje. Posvetovalno telo se je po besedah ministrice že sestalo, v roku desetih dni pa se bodo prvič sestale še delovne skupine. Prve rešitve pričakuje v drugi polovici letošnjega leta, implementacijo rešitev pa v prihodnjem letu. Poleg modernizacije javne uprave je kot prioriteto ministrstva izpostavila tudi spremembo uslužbenskega sistema vzporedno z reformo plačnega sistema.