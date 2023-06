Ministrica bo predstavila predlog novega Zakona o javnih uslužbencih

Kot smo poročali, je vlada marca v dokumentu o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, ki ga je posredovala sindikatom javnega sektorja, predlagala 67 plačnih razredov. Novi prvi plačni razred, sedaj 12., 13. in 14., bi določili v višini minimalne plače v januarju 2023, v 67. bi bile plače sedemkrat višje. Če je minimalna bruto plača okoli 1203 evre, bi torej osnovna plača v najvišjem plačnem razredu znašala okoli 8465 evrov bruto.

Iz dokumenta, ki ga je vlada marca posredovala sindikatom, je razvidna postavitev petih plačnih stebrov, v okviru katerih bi se zagotavljalo načelo enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah. V prvem plačnem stebru bi bili funkcionarji, ki so izvoljeni ali imenovani na funkcije v državnih organih in lokalnih skupnostih, v drugem javni uslužbenci v državnih organih, občinah, v javnih agencijah, skladih in zavodih s področja obvezne socialne varnosti ter pooblaščene uradne osebe (policisti, vojaki, uradniki finančne uprave, pravosodni policisti, pristaniški nadzorniki, občinski redarji, gasilci). V plačni steber zdravstva in socialnega varstva bi se glede na izhodišča uvrščali javni uslužbenci v zdravstvu in socialnem varstvu. Četrti bi bil steber javnih uslužbencev v raziskovalni dejavnosti, izobraževanju in kulturi. V zadnji, peti steber, bi bili po predlogu uvrščeni javni uslužbenci v drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, z izjemo gasilcev, ki so v stebru z drugimi pooblaščenimi osebami.