Ministrica Bratuškova za izgradnjo drugega tira do konca 2025

Ministrica je sicer izrazila prepričanje, da "bomo dokazali, da se da tudi velike projekte v Sloveniji izpeljati v začrtanih finančnih in časovnih okvirih". Po njenih besedah so še vedno pod začrtano investicijsko vrednostjo iz osnovnega projekta.

Časovnica predvideva, da bodo gradbena dela končana sredi leta 2026, medtem ko je po trenutno veljavnem investicijskem načrtu, sprejetem leta 2021, zaključek gradnje predviden konec leta 2025. Ministrica pričakuje, da bo ta rok znova postavljen.

Generalni direktor družbe 2TDK Pavle Hevka je danes povedal, da so skupaj izvajalci že našli možnost, kako bi prihranili tri mesece in dela končali do marca 2026.