Ministrica: Dolge čakalne vrste v Borovnici nedopustne

"To, kar se je zgodilo včeraj, ni primerno, ni dopustno. Če bi bilo tako vsakič, ko se zdravnik zamenja, bi imeli velikokrat čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi. Ampak očitno v tem zdravstvenem domu niso pravilno organizirali. Imamo dobre prakse v številnih zdravstvenih domovih, kjer teh čakalnih vrst ob menjavi zdravnikov ni," je ocenila. Poudarila je, da so za vse zdravstvene domove odgovorne občine.

Po veliko zdravstvenih domovih se menjajo zdravniki, naloga zdravstvenega doma pa je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo, je pred današnjo sejo vlade, ki opravlja tekoče posle, poudarila Prevolnik Rupel.

V občini Borovnica se je upokojila zdravnica s koncesijo. V Zdravstvenem domu Vrhnika so zato zaposlili novo zdravnico, ki je z opredeljevanjem bolnikov začela v sredo ob sedmih zjutraj, pred zdravstveno postajo Borovnica pa je zato nastala dolga čakalna vrsta.

Glede možnih rešitev, kako zmanjšati čakalne vrste ob opredeljevanju pacientov, pa meni, da je teh več. Zdravstveni dom lahko informacijo glede opredeljevanja pacientov pri novem zdravniku objavi na spletu. Možna rešitev bi bila tudi, da bi se vse paciente, ki so opredeljeni pri zdravniku, ki odhaja, avtomatično preneslo na novega zdravnika, pacientu pa bi ostala možnost, da se naknadno izpiše. Tako bi pravica do izbire zdravnika še vedno ostala na strani pacienta.

Podatki kažejo, da se v slovenskem zdravstvu letno izpolni pogoje za upokojitev približno 80 zdravnikov, poleg tega pa prihaja do pogostih kadrovskih menjav med domovi, pravi ministrica. Ker v vseh primerih ne pride do kaotičnih razmer pred vhodi, ministrica ocenjuje, da je odgovornost na strani vodstva. "Jaz menim, da je naloga vsakega direktorja, da zagotovi, da organizacija poteka tekoče in nikakor ne na škodo pacientov."

Na vprašanje, ali meni, da je bila odhajajoča vlada v prejšnjem mandatu uspešna pri krepitvi javnega zdravstva, pa je odgovorila, da "absolutno da ja."

Kot je poudarila, je ustavno sodišče potrdilo večino zakonodajnih odločitev, sprejetih v mandatu prejšnje vlade, narašča tudi število zdravnikov in sester. "Čakalne dobe na prvi pregled so se skrajšale. Število nedopustno čakajočih pa je padlo, čeprav se je število pacientov v sistemu povečalo," je še poudarila Prevolnik Rupel.

Ministrica predlaga spremembo dveh ključnih zakonov: Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o pacientovih pravicah. Bistvo predlagane rešitve je olajšanje prenosa podatkov, ko stari zdravnik odide in pride nov. "Namreč ukrep, ki ga predlagamo na ministrstvu za zdravje, je, da pride do avtomatskega prenosa vseh kartotek," poudarja Prevolnik Ruplova. Čeprav so spremembe trenutno v zakonodajnem zastoju, ostaja cilj jasen: zmanjšati birokratske ovire za paciente in preprečiti fizično čakanje pred vrati zdravstvenih domov.