Slovenija

Ministrica: Dolge čakalne vrste v Borovnici nedopustne

Ljubljana, 16. 04. 2026 11.53 pred 1 uro 3 min branja 48

Avtor:
STA M.V.
Vrsta pred ZD Borovnica

Po oceni ministrice za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Valentine Prevolnik Rupel je bilo sredino dogajanje pred Zdravstveno postajo Borovnica, kjer se je zaradi vpisovanja pri novi zdravnici naredila dolga čakalna vrsta, neprimerno in nedopustno. "Naloga zdravstvenega doma je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo," je poudarila.

V občini Borovnica se je upokojila zdravnica s koncesijo. V Zdravstvenem domu Vrhnika so zato zaposlili novo zdravnico, ki je z opredeljevanjem bolnikov začela v sredo ob sedmih zjutraj, pred zdravstveno postajo Borovnica pa je zato nastala dolga čakalna vrsta.

Po veliko zdravstvenih domovih se menjajo zdravniki, naloga zdravstvenega doma pa je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo, je pred današnjo sejo vlade, ki opravlja tekoče posle, poudarila Prevolnik Rupel.

"To, kar se je zgodilo včeraj, ni primerno, ni dopustno. Če bi bilo tako vsakič, ko se zdravnik zamenja, bi imeli velikokrat čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi. Ampak očitno v tem zdravstvenem domu niso pravilno organizirali. Imamo dobre prakse v številnih zdravstvenih domovih, kjer teh čakalnih vrst ob menjavi zdravnikov ni," je ocenila. Poudarila je, da so za vse zdravstvene domove odgovorne občine.

Vrsta pred ambulanto v Borovnici
FOTO: Rok Mihevc
FOTO: Rok Mihevc

Glede možnih rešitev, kako zmanjšati čakalne vrste ob opredeljevanju pacientov, pa meni, da je teh več. Zdravstveni dom lahko informacijo glede opredeljevanja pacientov pri novem zdravniku objavi na spletu. Možna rešitev bi bila tudi, da bi se vse paciente, ki so opredeljeni pri zdravniku, ki odhaja, avtomatično preneslo na novega zdravnika, pacientu pa bi ostala možnost, da se naknadno izpiše. Tako bi pravica do izbire zdravnika še vedno ostala na strani pacienta.

Podatki kažejo, da se v slovenskem zdravstvu letno izpolni pogoje za upokojitev približno 80 zdravnikov, poleg tega pa prihaja do pogostih kadrovskih menjav med domovi, pravi ministrica. Ker v vseh primerih ne pride do kaotičnih razmer pred vhodi, ministrica ocenjuje, da je odgovornost na strani vodstva. "Jaz menim, da je naloga vsakega direktorja, da zagotovi, da organizacija poteka tekoče in nikakor ne na škodo pacientov."

Na vprašanje, ali meni, da je bila odhajajoča vlada v prejšnjem mandatu uspešna pri krepitvi javnega zdravstva, pa je odgovorila, da "absolutno da ja."

Kot je poudarila, je ustavno sodišče potrdilo večino zakonodajnih odločitev, sprejetih v mandatu prejšnje vlade, narašča tudi število zdravnikov in sester. "Čakalne dobe na prvi pregled so se skrajšale. Število nedopustno čakajočih pa je padlo, čeprav se je število pacientov v sistemu povečalo," je še poudarila Prevolnik Rupel.

Ministrica predlaga spremembo dveh ključnih zakonov: Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o pacientovih pravicah. Bistvo predlagane rešitve je olajšanje prenosa podatkov, ko stari zdravnik odide in pride nov. "Namreč ukrep, ki ga predlagamo na ministrstvu za zdravje, je, da pride do avtomatskega prenosa vseh kartotek," poudarja Prevolnik Ruplova. Čeprav so spremembe trenutno v zakonodajnem zastoju, ostaja cilj jasen: zmanjšati birokratske ovire za paciente in preprečiti fizično čakanje pred vrati zdravstvenih domov.

čakalne vrste prevolnik rupel borovnica

KOMENTARJI48

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
geemale
16. 04. 2026 13.29
seveda bi lahko zdravstveni dom organiziral digitalni vpis, to je v pristojnosti občine, ne ministrstva. Samo potem.... a veste, jaz tega ne znam, pa starejši občani.... pa še glavno: potem, nebi mogli favorizirati lokalcev in seveda elite. Pri Barsosu recimo, sploh ne veš, kdaj lahko vpišeš in pri kom... tam gre samo po zvezah, na priporočilo. In zaradi tega se zakona "ne da spremeniti"
Odgovori
0 0
vednokontra
16. 04. 2026 13.28
Ponovno ponavljanje laži. V zakonu izrecno piše, da mora oseba lastnoročno in osebno podpisati dokumente, zato se ne prenašajo avtomatično. Druga laž je, da se to ne dogaja. Se dogaja ob vsaki menjavi ali spremembi zdravnikov. Tretja realnost pa je, da so komunisti v 4 letih uničili državo, družbo, gospodarstvo, medsebojne odnose in zdravstvo. Zdravniki stavkajo že tri leta, gasilci in policisti že več mesecev, oni pa kar plešejo in se hvalijo.
Odgovori
+1
1 0
Julijann
16. 04. 2026 13.27
Kaj pa je sploh naredila ministrica in cela vlada na področju zdravstva? Kar nekaj ! Niti zdigilatizirat ga niso bili sposobni pa so imeli prav ministrstvo za to. Duhova je nakupila tako le tiste predrage prenosnike, o njeni zamenjavi pa ni bilo ne duha ne sluha. Kaj je sploh delala Klanfer?
Odgovori
0 0
Professor
16. 04. 2026 13.27
Ministrica kritizira svoje delo. Priznam, sem presenečen. Se strinjam z vami gospa ministrica, čakalne vrste so nedopustne. Zakaj tega niste uredili v 4 letnem mandatu?
Odgovori
+1
1 0
Primula1
16. 04. 2026 13.22
Ne, ministrica, nedopustna je vaša pasivnost in neorganiziranost ter nesposobnost urediti področje zdravstva. Zato, hvala bogu, se vaš mandat zaključuje. Ker leporečiti zna vsak, po mizi udariti zna redek.
Odgovori
+7
7 0
Cenb77
16. 04. 2026 13.20
4 leta ko so bili na vladi jim je blo to čist OK, zdaj ko se tresejo stolčki je pa nedopustno. hvala leva gnad...
Odgovori
+6
6 0
progresivnidaveknastanovanja
16. 04. 2026 13.18
a če si moral it odtočit si moral potem spet nazaj, na konec vrste? : )
Odgovori
+4
4 0
kvintus
16. 04. 2026 13.18
Glih prava se oglaša. Prav zaradi njih je tko!
Odgovori
+4
5 1
bb5a
16. 04. 2026 13.15
Ja kaj zdej jamra, sej je mela 4 leta časa, pa ni nič nardila... tiho naj bo...
Odgovori
+8
8 0
ivan res grozni
16. 04. 2026 13.19
Ministrica nima nič s tem. Občina potrjuje nesposobne direktorje/direktorice zdravstvenih domov. V Mariboru ni bilo nikoli vrst za družinskega zdravnika pa imamo isto ministrico.
Odgovori
-6
0 6
Gašper15
16. 04. 2026 13.14
Program Levice in Svobode je bil tak in je začel vojno z zdravniki ampak taka je realnost in sedaj pravi ministrica da je to čakanje ne dopustno. Pa kje smo mi ljudje vidim da mižite in vam je všeč kar vam ta država dela in ta svoboda govora.
Odgovori
+5
6 1
ivan res grozni
16. 04. 2026 13.21
Ministrica nima nič s tem. Zakaj pa v Mariboru nikoli ni bilo vrst za družinskrega zdravnika/zdravnico?
Odgovori
-3
1 4
devlon
16. 04. 2026 13.13
ni dopustno. pa je vseeno dopustno
Odgovori
+4
4 0
Dacar
16. 04. 2026 13.10
"Mami, ko bom velik, bi rad bil politik, da bom reševal zdravstvo!" "Ampak sine, saj veš, da imamo v družini tradicijo, da smo pošteni." "Ah, saj ni panike, mami. Bom šel pa v opozicijo, tam samo govoriš, kaj bi drugi morali narediti!"
Odgovori
+1
2 1
Cenb77
16. 04. 2026 13.22
4 (štiri) leta so imeli večino v parlametu. rezultat... NULA... oz 500 metrov kolone za osebnega zdravnika...
Odgovori
+2
2 0
jutri bolje bo
16. 04. 2026 13.09
Halo, tega jaz kot resorni minister nebi izjavil.
Odgovori
+8
8 0
Smuuki
16. 04. 2026 12.53
Uspešna zdravstvena reforma ni kaj. Vse je slabše kot je bilo pred reformo. Dokazano levaki pojma nimajo o ničemur. Vsega česar so se lotili popravljat so poslabšali.slon v trgovini s porcelanom je levak v vladi
Odgovori
+11
12 1
Bella Ciao1
16. 04. 2026 12.53
Popolna zmaga fidesa in RKC janšizma
Odgovori
-12
0 12
Smuuki
16. 04. 2026 13.19
No ti povej kaj je v tej zgodbi za pohvalit? Česa niso poslabšali?
Odgovori
+3
3 0
Bella Ciao1
16. 04. 2026 12.52
Osumljenci izdaje domovine in ljudje v sodnem postopku zaradi kriminala ne morejo Slovencem vladati ...razen če želijo da nam končno dvigne pokrovko!
Odgovori
-12
0 12
JApajaDAja
16. 04. 2026 13.07
kakšen zaupen,tajni varnostni podatek o r slo je bil izdan? korupcija je za r slo sistem delovanja države...to ve "že cel svet"!
Odgovori
+2
5 3
dante_
16. 04. 2026 13.11
katero izdajo domovine misliš? Kaj te ne moti da nam trenutno vladajo koruptivneži in lopovi in koruprivneži, vsaj nekaj je bilo razkritega?
Odgovori
+4
5 1
bk18
16. 04. 2026 12.51
Res je tako kot pravi ministrica. Osebna izkušnja pri vpisu k novemu zdravniku, ki je začel delati v ZD Medvode.Ni bilo nobenih čakalnih vrst. Vse je odvisno od organizacije ZD.
Odgovori
-3
2 5
Minovak
16. 04. 2026 12.50
Nova se uvede terapija, ljudstva glas ki ji zdravilstvo pravi, na poseben se način z njo zdravi, sredstvo glavno je evtanazija.
Odgovori
+5
5 0
natas999
16. 04. 2026 12.48
nič novega nisi povedala ,to že vsi vemo
Odgovori
+3
3 0
Nenil
16. 04. 2026 12.47
dej k... zdej nekaj govoriš ko ste vse zafural
Odgovori
+7
8 1
