Ministrica izvajalce poziva k pregledovanju čakalnih seznamov

Ljubljana, 05. 12. 2025 19.24 | Posodobljeno pred 44 minutami

A.K. , STA
Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel po izrednem strokovnem nadzoru v novomeški bolnišnici, ki je pokazal umetno daljšanje čakalnih vrst, izvajalce zdravstvene dejavnosti poziva, naj pregledajo čakalne sezname. "Če se čakajoči na seznamih podvajajo, to pomeni, da pacienti, ki potrebujejo storitev, do nje ne pridejo," je opozorila.

Izredni strokovni nadzor v Splošni bolnišnici Novo mesto je pokazal, da je vodja ortopedskega oddelka Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral.

Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan je povedala, da je bil Kavčič "glavni organizator tega dejanja". Ministrstvo za zdravje pa je v sporočilu za javnost zapisalo, da so ugotovili nepravilnosti "predvsem na področju preusmerjanja pacientov iz javnega zavoda h koncesionarju, kjer so isti zdravniki za dodatno plačilo operirali paciente, ki bi jih sicer operirali v bolnišnici".

Pri t. i. prenapotovanju so uporabili osebne podatke, do katerih sicer pri koncesionarju ne bi imeli dostopov. Prav tako pa so ugotovili več nepravilnosti, povezanih z vodenjem čakalnih seznamov.

Prevolnik Rupel je ob obisku Univerzitetnega kliničnega centra Maribor dejala, da so že podali več prijav, tako naznanitev kaznivega dejanja kot prijavo kršitve so podali ustreznim organom. "Videli bomo, kako bodo vsi organi v zadevi odločili, na to pač moramo počakati," je dejala.

Zadevo so odstopili tožilstvu, policiji, zdravstvenemu inšpektoratu, Informacijskemu pooblaščencu in Komisiji za preprečevanje korupcije. Kršitve čakalnih seznamov pa je ministrstvo v reševanje odstopilo Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije ter Zdravniški zbornici Slovenije. Zbornici bosta po njenih besedah pregledali, ali so na seznam res uvrščeni nekateri, ki na operacijo sploh še ne čakajo, in ali se napotnice pri posameznih izvajalcih podvajajo.

Pojasnila je, da čakalne dobe oziroma število čakajočih trenutno vodijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), izvajalci pa naj svoje podatke pregledajo, preden jih pošljejo na NIJZ.

Razmislili bodo tudi o drugih ukrepih, je napovedala. "NIJZ je res zaenkrat podatke bolj zbiral, ni pa toliko delal na analizah, zato tudi čakalne dobe, kot sem že večkrat povedala, niso bile realne, niti niso bili podatki pravilno vneseni," je poudarila.

Spomnila je, da so na ministrstvu objavili javni razpis za centralno vodenje čakalnih seznamov, kjer bodo imeli pacienti tudi vpogled v termine. "Do takrat pa je za razmisliti, kaj lahko še naredimo," je dejala Prevolnik Rupel.

čakalne vrste prevolnik rupel
