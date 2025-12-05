Ministrica izvajalce poziva k pregledovanju čakalnih seznamov

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel po izrednem strokovnem nadzoru v novomeški bolnišnici, ki je pokazal umetno daljšanje čakalnih vrst, izvajalce zdravstvene dejavnosti poziva, naj pregledajo čakalne sezname. "Če se čakajoči na seznamih podvajajo, to pomeni, da pacienti, ki potrebujejo storitev, do nje ne pridejo," je opozorila.

Izredni strokovni nadzor v Splošni bolnišnici Novo mesto je pokazal, da je vodja ortopedskega oddelka Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan je povedala, da je bil Kavčič "glavni organizator tega dejanja". Ministrstvo za zdravje pa je v sporočilu za javnost zapisalo, da so ugotovili nepravilnosti "predvsem na področju preusmerjanja pacientov iz javnega zavoda h koncesionarju, kjer so isti zdravniki za dodatno plačilo operirali paciente, ki bi jih sicer operirali v bolnišnici".

Pri t. i. prenapotovanju so uporabili osebne podatke, do katerih sicer pri koncesionarju ne bi imeli dostopov. Prav tako pa so ugotovili več nepravilnosti, povezanih z vodenjem čakalnih seznamov. Prevolnik Rupel je ob obisku Univerzitetnega kliničnega centra Maribor dejala, da so že podali več prijav, tako naznanitev kaznivega dejanja kot prijavo kršitve so podali ustreznim organom. "Videli bomo, kako bodo vsi organi v zadevi odločili, na to pač moramo počakati," je dejala.