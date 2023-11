'Ministrica je hudo zašla s kakršnekoli poti, ki bi reševala zdravstvo'

"45. člen je bil že prej v zakonu, nismo ga uvrstili naknadno, je pa res da se je tekom javne razprave nekoliko spremenil," priznava ministrica, ki poudarja, da kljub spremembi v njem še vedno govorijo o izrednih razmerah. "To so tiste, ki povzročijo nepričakovano zmanjšanje razpoložljivosti delovne sile oz. kadra v določenih razmerah." A ker da je člen glede na odzive povzročil določene nejasnosti, ga želijo tudi na ministrstvu napisati "na najbolj možno jasen način" .

Zdravstvene delavce je razburil 45. člen zakona, ki govori o tem, kako lahko vlada ravna v izrednih razmerah, a besedilo zakona se da brati tudi tako, da izredne razmere nastanejo že, če je zaposlenih v zdravstvu premalo. Torej te vladajo že danes. Ministrica Valentina Prevolnik Rupel , ki je bila gostja v 24UR ZVEČER miri, da gre za nesporazum, da bodo člen dopolnili ter da je bil mišljen samo za izredne razmere kot so covid-19, nedavne poplave in žled. A zakaj so v zakon brez socialnega dialoga sploh uvrstili sporni člen?

Slednje sicer ne prepriča predsednika Sindikata zdravnikov družinske medicine Igorja Muževiča, ki je v večerni informativni oddaji ocenil, da odgovor ministrice "dokazljivo ne more biti iskren". "Ko je ta dokument za en dan prišel v javno razpravo, je jasno pisalo, da se 45. člen uporablja v primerih množičnih nesreč, kot so covid, žled ipd. Nato pa so ga spremenili. Tudi zdaj ni nič nejasno - piše, da lahko minister brez razglasitve ugotovi, da je premalo zdravnikov in da se uvede prisilno delo iz zasebnega sektorja v javne bolnišnice," je dejal. Kljub njihovemu prošnji za sestanek, ki so ga želeli tudi zaradi drugih spornih členov v zakonu, pa do njega po javni razpravi ni prišlo.

Ministrica je klub temu vztrajala, da člena niso spremenili na seji vlade, je pa priznala, da so tekom javne razprave "dobili določene komentarje", zaradi česar so člen naposled spremenili. A tudi ta odgovor ni zadovoljil Muževiča. "Od neznanega deležnika so torej dobili pripombo, po kateri so nato dodali nekaj, kar povsem jasno določa možnost prisilnega dela. Ne vemo, kdo je ta deležnik, vemo pa da smo tudi sami podali določene druge zelo tehtne pripombe pri drugih členih, ki pa niso bile upoštevane niti en promil," je bil kritičen.

'Zakon smo vodili po nujnem postopku, javna razprava ni bila predvidena'

Kljub njihovi prošnji in opozorilu, da bodo konflikt zaostrili, če sestanka ne bo, se ministrica z njimi ni sestala. A Prevolnik Ruplova poudarja, da niti javna razprava o zakonu ni bila predvidena ter da je ne bi rabili imeti, saj da so zakon vodili po nujnem postopku in ne rednem. "Kljub temu smo dali zakon v javno razpravo, z enega dneva smo jo celo podaljšali na pet dni, da bi si lahko vsi deležniki prebrali člene zakona." Slednje ocenjuje kot dobro odločitev, saj da bodo lahko zdaj na podlagi odzivov zakon tudi popravili in dopolnili.