Katičeva razume nejevoljo pravosodnih policistov, napoveduje sistemske rešitve

Pravosodni policisti na Dobu napovedujejo protest zaradi premajhnih plač, prenatrpanosti zaporov in kadrovskega manka. Pred četrtkovim protestom so predstavili svojih sedem zahtev. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je povedala, da razume nezadovoljstvo pravosodnih policistov ter da si tako ministrstvo kot Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij prizadevata za izboljšanje položaja zaposlenih.

Pravosodni policisti na Dobu menijo, da so stvari ušle izpod nadzora, zato so direktorju zavoda in namestniku generalnega direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij predstavili sedem zahtev, kako izboljšati delovne pogoje. V primeru, da ne bodo uslišani, napovedujejo bojkot videokonferenčnih obravnav.

Pravosodni policist FOTO: Luka Kotnik

Poziv obsega sedem zahtevkov – od reševanja kadrovske stiske in pravičnega nagrajevanja do razbremenitve prezasedenosti zapora z zakonsko dopustnimi ukrepi. Kot smo že poročali, je ta trenutno skoraj 140-odstotna. Na Dobu zaradi zaostrenih varnostnih razmer zdaj pomagajo upokojeni pravosodni policisti, a ta ukrep, ki ga je vlada sprejela septembra lani, je le začasen. Protestni shod je napovedan za četrtek. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je izrazila obžalovanje, da so se znašli v situaciji, ko pravosodni policisti čutijo potrebo po napovedi protesta. Povedala je, da razume njihovo nejevoljo. Ob tem je povedala, da so že dolgo časa opozarjali na pomanjkljivosti, s katerimi se soočajo v sistemu, ter tudi neustrezen položaj pravosodnih policistov v primerjavi z drugimi uslužbenci v javnem sektorju. Dejala je, da si ministrstvo in Ursiks prizadevata za izboljšanje položaja za zaposlene, tudi na sistemski ravni. Pri tem je omenila izgradnjo novega zapora in spremembo zakonodaje.