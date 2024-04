Ministrica Katič tudi o ustavni odločbi glede sodniških plač

Dejala je, da so se na seji Sodnega sveta sicer večino časa pogovarjali o vsebini " sodniškega trojčka ", torej predlogih zakona o sodnem svetu, zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi. Dejala je, da je večina pripomb, ki jih je dal sodni svet glede predloga zakona o sodnem svetu, "že usklajenih in že predvidenih v zakonu". Izrazila je željo, da bi najkasneje jeseni predloge zakonov poslali na vlado.

Andreja Katič je napovedala, da bodo do 15. aprila v kabinetu predsednika vlade s predstavniki Sodnega sveta in Vrhovnega sodišča ter predstavniki tožilcev govorili o vsebini zakona, ki bi "pomenil izvršitev odločbe ustavnega sodišča".

Poudarila je, da so v kabinetu predsednika vlade pred kratkim sprejeli odločitev, da je edina rešitev za prostorsko problematiko sodstva v Ljubljani izgradnja nove sodne stavbe na Bežigrajskem dvoru, kar bo prevzela Družba za svetovanje in upravljanje. Napovedala je, da bodo do konca meseca od družbe prejeli analizo glede možnosti financiranja stavbe, na podlagi katere bodo predstavili časovnico izvedbe projekta. "Če je moja predhodnica rekla zamrznjen, je potem spet odmrznjen," je pritrdila.

Predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat je po seji sveta izrazil optimizem glede vseh tem na seji. "Srečanje je bilo plodovito, vsebinsko konstruktivno in seveda obeta tudi dobre rezultate in dober izid v prihodnjih mesecih," je zagotovil. Glede uresničitve ustavne odločbe je dejal, da se bo vendarle "tako, kot je bilo danes slišano, ta problematika premaknila z mrtve točke".

V Slovenskem sodniškem društvu so pojasnili, da za zdaj niso prejeli nobene nove informacije glede uresničitve ustavne odločbe ali vabila. "Vse dokler vlada in posledično DZ ne bosta prešla od besed k dejanjem ter dejansko naredila to, kar je zahtevalo ustavno sodišče, bomo opozarjali na kršitev vladavine prava in pozivali k spoštovanju sodnih odločb," je poudarila predsednica društva Vesna Bergant Rakočević.

Napovedala je, da bo naslednji protest sodnikov 3. aprila, ko bodo pozvali k izvršitvi vseh neuresničenih ustavnih odločb. Prav tako bodo na kongresu Evropskega sodniškega združenja EAJ, ki bo 25. aprila, predlagali sprejem resolucije, s katero bi mednarodno združenje pozvalo Slovenijo k spoštovanju neodvisnosti sodstva in sodnih odločb.

Tožilci, katerih plače temeljijo na sodniških, so 13. marca sicer prvič sedli za skupno mizo z vladno pogajalsko skupino, na kateri se je vladna pogajalska skupina zavezala, da bo ta teden pripravila konkreten predlog, s katerim bi izvršili ustavno odločbo. To se še ni zgodilo, je za STA povedala vodja stavkovnega odbora tožilcev Barbara Prevolšek. Pojasnila je, da jih je ministrstvo za javno upravo prosilo, naj stavkovnih aktivnosti ne nadaljujejo do naslednjega tedna, ko naj bi se z njimi ponovno sestali in jim predstavili predlog zakona.

Ustavno sodišče je junija lani odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti. Zakonodajalcu je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo. Sodniki so na začetku meseca na državno odvetništvo vložili več sto zahtevkov sodnikov zaradi prenizkih plač, 14. marca pa so tožilci izvedli drugi stavkovni dan tožilcev. Pred tem so opozorilno stavkali 31. januarja, ko so za tri ure so prekinili delo in s tem izrazili nasprotovanje vladi.