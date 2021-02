Ministrica na 'nujno' manikuro: 'Svojega dela ne more opravljati neurejena'

Šolska ministrica Simona Kustec se očitno zgleduje po kolegu Koritniku – vsaj kar zadeva obiskovanje kozmetičnih salonov v času epidemije. Decembra si je tako privoščila 'nujno' odstranitev gela z nohtov. Vse lepo in prav, kozmetičarke so pred božičem nekaj dni lahko delale. A zakaj so ji opravili 'nujno storitev' (ki je to postala šele čez nekaj tednov), ko pa bi ji nohte v skladu s takrat veljavnim odlokom povsem brez težav lahko uredili v salonu, ne pa da si jih je "doma nato sama"? Pa še odgovor salona: "V primeru ministrice je šlo za nujne zadeve, saj svojega dela ne more opravljati neurejena."

Ministrica za izobraževanje znanost in šport Simona Kustec si – vsaj kar zadeva urejenost in obiske kozmetičnih salonov v času epidemije – (kot kaže) zgleduje po ministrskem kolegu Boštjanu Koritniku. Ta se je, kot smo razkrili oktobra lani, le nekaj ur po tem, ko se je zaradi tesnega stika z okuženim testiral na novi koronavirus, skupaj z izbranko odločil za obisk kozmetičnega salona. Minister za javno upravo je takrat sicer dejal, da mu zdravnik ni svetoval samoizolacije, salon pa da je velik 60 kvadratnih metrov.

Podoben 'lepotni podvig' šolske ministrice zdaj razkriva Reporter, ki piše o tem, kako si Kustečeva ureja nohte v kozmetičnem salonu zraven službe. Resda precej manj 'sporno' početje – Kustečeva naj bi se na manikuro odpravila zdrava, brez kakršnih koli simptomov okužbe, in v prostem času.

"Ne razumem, kaj je to takšnega. Svojim strankam nočem nič slabega, vsak lahko hodi h kozmetičarki. Gospa ni naredila nič slabega, tukaj ni bilo nobene napake."

Da je Simona Kustec kot redna stranka velikokrat pri njih, so za omenjeni novičarski portal potrdili tudi v ljubljanskem salonu Cosmetic Line, ki ima prostore blizu ministrstva. "Zdaj je sicer že dolgo ni bilo. Nazadnje je bila pred novim letom, ko smo ji uredili narastek na nohtih," so dodali. Čas ministričinega obiska pa se z opravljeno storitvijo ne ujema povsem. Kustečevo so podobno spraševali Reporterjevi novinarji, ki jih je zanimalo, ali je v času prvega in drugega vala epidemije covida-19, ko so bili zaprti vsi saloni, redno hodila na manikuro. Ostali so brez (pravega) odgovora. "Vse osebne zadeve ministrica opravlja v prostem času in na lastne stroške," so jim le na kratko odgovorili na MIZŠ, pa še za ta odgovor so potrebovali kar štiri dni. Za dodatna pojasnila smo se na ministrstvo obrnili tudi mi. Tudi za 24ur.com so dejali, da ministrica občasno obišče omenjeni salon, a vedno v prostem času, na lastne stroške in ob spoštovanju aktualno veljavnih ukrepov. Smo pa ministrico za dodatna pojasnila večkrat poskušali priklicati po telefonu, a neuspešno. A če drži, da se je v salonu oglasila pred novim letom, je bilo to torej v času, ko so bili saloni (po krajšem obdobju) znova zaprti.

icon-expand Ministrica Simona Kustec je redna stranka kozmetičnega salona v bližini MIZŠ. FOTO: Miro Majcen

So pa bili (vsaj za odtenek) zgovornejši v kozmetičnem salonu. Zatrdili so nam, da je bila pri njih v času, ko so lahko delali, okoli božiča. "Decembra smo lahko približno osem dni opravljali skoraj vse dejavnosti razen savn, solarijev in podobnega. Torej tudi urejanje nohtov," nam je dejala Petra Hojak iz omenjenega salona. Točnega datuma, kdaj je bila Kustečeva pri njih, ni želela razkriti. Najprej nam je v telefonskem pogovoru dejala, da bi morala pogledati v knjigo naročanja, a nam je kasneje v SMS-sporočilu zapisala: "Zaradi varstva podatkov ne bom sporočala datumov obiska svojih strank." (Gospa ima sicer prav, tega ji niti ni treba, a če je v tem primeru šlo za kršitev vladnega odloka – ali ni to v interesu javnosti?)

Po podatkih Reporterja naj bi Kustečevi omenjeni kozmetični salon svetovala zaposlena na ministrstvu in ga priporočila tudi drugim. Potrdili so jim tudi, da k njim prihaja "več gospa z ministrstva, ki so rade urejene".

Še prej pa je opisala tudi storitev, ki so ji jo nudili: "Odstranili smo ji trajni lak–tega sam doma namreč ne moreš narediti. Ta narastek je kar moteč, ničesar ne moreš delati. Potem si je sama doma nohte spet nalakirala." Prej navedeni medij pa piše, da so jim v salonu še povedali, da naj bi v primeru ministrice šlo za "nujne zadeve, saj svojega dela ne more opravljati neurejena". Hojakova je nato še dodala, da gre sicer za storitev, ki se v sklopu izjem smatra za nujno. To drži – Vlada RS je namreč po pozivih kozmetičark, naj jim vendarle pustijo delati, med storitve, ki se jih kljub zaprtju salonov odslej lahko opravlja, naknadno uvrstila "medicinsko manikuro in medicinsko pedikuro". Prav tako lahko kozmetičarke strankam z nohtov po novem odstranijo trajni gel, ne smejo pa ga narediti na novo. A vse navedeno med izjeme spada šele od 9. januarja. In tukaj postane zanimivo: ministrici Simoni Kustec so torej v času, ko so lahko delali vse, naredili le "nujno storitev" – ko bi ji pravzaprav smeli nuditi katero koli, ki pa je to (nujna) postala šele nekaj tednov pozneje. O nasprotujočih si in (najmanj) zmedenih navedbah priča tudi dejstvo, da v salonu pravijo, da so storitve medicinske manikure ministrici opravili decembra, termin 'medicinska manikura' pa se je v besedišču vlade znašel šele z 11. januarjem. Nenazadnje so kozmetičarke same takrat opozarjale, da to sploh ne obstaja. Kot smo poročali, so vlado, pa tudi takratnega vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina, večkrat vprašale, kaj s tem izrazom mislijo, saj tega v svoji stroki ne poznajo.

icon-expand Kozmetični saloni so (deloma) lahko spet odprti – a le za nujno, zdravniško pedikuro in manikuro. FOTO: Damjan Žibert