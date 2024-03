Ministrica na sestanku s kmeti: znana bo usoda torkovega protesta

Organizacije Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Združenje hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine so v torek napovedale, da bodo 19. marca v Ljubljani pripravile protest. Menijo namreč, da pogajanja z vlado tečejo prepočasi.

Kot je takrat dejal predsednik KGZS Roman Žveglič, je to, ali se bo protest res odvil, odvisno od vlade. Kmetje naj bi bili namreč protest kljub že dorečenim podrobnostim pripravljeni odpovedati. Za to bi se odločili, če bi današnji sestanek pokazal, da so izpolnjene vse njihove ključne zahteve oz. če bi nedorečena ostala le kakšna od njih in bi potrebovali le dodaten čas za dogovor.

Ministrica Mateja Čalušić je predstavnike kmetov povabila na sestanek, da bi skupaj pregledali stanje v kmetijstvu in predvidene rešitve v zvezi z njihovimi zahtevami.