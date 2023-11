Na kakšen način se bo ministrica lotila skrajševanja čakalnih vrst?

Kot je na novinarski konferenci pojasnila ministrica, se je včeraj sestala z direktorji zdravstvenih domov in splošnih bolnišnic, danes pa še z direktorji bolnišnic na terciarnem nivoju. Po njenih besedah je šlo za uvodni pogovor, na katerem je predstavila načrte dela. Govorili so o treh področjih, in sicer o čakalnih dobah, načrtih za nujno medicinsko pomoč in poslovanju.

Glede čakalnih dob so se pogovarjali o tem, kako zapolniti termine, na katere bolniki ne pridejo. Teh je po ocenah ministrice okoli 20 odstotkov. Na ministrstvu so sprejeli protokol, od vstopne točke naročanja do opravičila, če pacient ne pride na termin. V kratkem ga bodo dali v javno razpravo. Za bolnike sicer ne predvidevajo nobenih sankcij, ampak jih želijo izobraževati in motivirati.

Direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre je po včerajšnjem sestanku dejal, da jim je ministrica na kratko predstavila ukrepe na področju skrajševanja čakalnih dob. Gre za to, da lahko zdravnik napiše bolniku, ki recimo zboli za sladkorno boleznijo, le eno napotnico, je pojasnil Lavre.

V preteklosti se je po njegovih besedah denimo dogajalo, da je bolnik opravil tri preglede v urgentni diabetološki ambulanti pri različnih izvajalcih, kar je pomenilo, da je za eno storitev zasedel tri mesta, drugi bolniki pa niso prišli na vrsto. Ob tem je omenil tudi razmislek o ukinitvi napotnice s stopnjo zelo hitro, ker se nujne storitve opravijo v urgentnih centrih ali urgentnih ambulantah, tako da bi ostali samo še stopnji nujnosti hitro in redno.