Ministrica v kratki izjavi zavrnila očitke in pozvala k zamrznitvi stavke

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je dan po dopustu v kratki izjavi za medije povedala, da je vlada včeraj sprejela nekaj ukrepov, ki so jih javnosti že predstavili. "Ukrepi so nujni, ker zagotavljajo dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev. Kot veste, bo nekaj zdravnikov s 1. marcem umaknilo soglasja za opravljanje nadurnega dela, zato se je morala vlada na to ustrezno odzvati s ciljem, da bi zagotovila še naprej, da bo zdravstveni sistem deloval kolikor toliko nemoteno in bodo pacienti ustrezno prišli do storitev," je dejala.

Ukrepi se, kot je znano, nanašajo na izmensko delo, stalno pripravljenost, skupno lokacijo dežurnega mesta v primeru, ko en sam zdravstveni zavod tega mesta ne more v celoti zagotavljati, sprejeli pa so tudi določene usmeritve glede preklica soglasij. "Verjamemo, da bodo direktorji javnih zdravstvenih zavodov te ukrepe izvedli, saj so jih sami predlagali na skupnih sestankih," je še dodala in zagotovila, da imajo vsi ukrepi zakonsko podlago.

Očitke, da se vlada s Fidesom ne pogovarja, je zavrnila. "To ni res, velikokrat smo se srečali na pogajanjih, tudi neformalno smo se pogovarjali z njimi – tako jaz kot predsednik vlade."

Ponudbe, ki jih je vladna stran predlagala Fidesu, so po njenem mnenju zelo konkretne in velikodušne. "Vendar pa je tako – če želimo priti do sporazuma, se moramo oboji pogajati." Še enkrat je Fides pozvala k zamrznitvi stavke in udeležbi na pogajanjih, nato pa se zahvalila novinarjem in odšla, ne da bi jim dala možnost za vprašanja.