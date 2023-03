Ministrica od dnevu žena: 8. marec opomnik za bran priborjenih pravic

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je izpostavila tudi obžalovanje, da danes še ne živimo povsem enakopravno, saj je naša družba še vedno prepredena s seksizmom in sistemsko diskriminacijo zaradi različnih neenakosti, z zlorabami položajev moči. "Še vedno se srečujemo z neenakostjo delovnih pogojev, nasiljem v družinah, femicidom in zatiranjem drugačnosti ali drugosti."

A kot je poudarila ministrica za kulturo, živimo tudi v izjemno pomembnem zgodovinskem trenutku, ko tudi na področju kulture vse več ljudi glasno nasprotuje zatiranju, nasilju in zlorabam ter se vse več ljudi povezuje in gradi solidarno skupnost.

Kot je še zapisala ministrica, je 8. marec eden od najpomembnejših praznikov, saj predstavlja pogum, odločnost in prizadevanje za solidarnost in enakost. "Na ta dan obeležujemo dobrih sto let, od časov boja za svet, v katerem bi lahko ljudje ne glede na svoje okoliščine živeli dostojanstveno in enakopravno."

8. marec je po besedah ministrice tudi poklon vsem, ki so ta boj bile v preteklosti in je tako priložnost, da se spomnimo naših babic, ki so se borile proti fašizmu, patriarhatu in zatiranju vseh vrst. "Da se spomnimo vseh tistih pred nami, ki se niso pustile utišati, temveč so zahtevale enakost, enakost na delovnih mestih in enakost v svojih domovih. Vseh tistih, ki niso pustile, da o njihovih telesih odloča kdor koli drug kot one same. To so bile borke, ki so nam omogočile, da danes živimo bolje, a žal še ne povsem enakopravno."