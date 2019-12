Ministrica Pivčeva z bolniške: Zadnji dnevi zame niso najlažji

Usoda ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec je zaradi sodelovanja pri projektu SRIPT in neprijavljenih postranskih zaslužkov trenutno še vedno pod vprašajem. Jasno je že, da ministrici zaradi dejstva, ker Komisiji za preprečevanje korupcije ni prijavila dodatnih prihodkov, grozi plačilo globe v razponu od 400 do 1200 evrov, neznanka pa še vedno ostaja končna odločitev, ki jo bo moral glede njene prihodnosti sprejeti premier Marjan Šarec .

Ob tem pa je svoje stališče včeraj jasno izpostavil predsednik stranke DeSUS in protikandidat ministrice Pivčeve na prihajajočem januarskem kongresu stranke Karl Erjavec . "Predsednik vlade bo prevzel zelo veliko odgovornost, če ne bo ustrezno ukrepal,"je dejal v četrtek in ocenil, da je"najbolje, da Pivčeva na kongresu niti ne kandidira". "Prejemam veliko klicev s terena. Teren je zelo nezadovoljen, zlasti zato, ker se je dejansko pokazalo, da je delovala sporno. In tako tudi od mene – kot predsednika stranke – pričakujejo, da bom ukrepal,"je še zatrdil Erjavec, ki mu dogajanje okoli Pivčeve v luči predkongresnega boja za vodilni prestol v stranki trenutno še posebej ustreza.

"V zadnjih dneh, ki za mene niso najlažji, od vas prejemam toliko prijaznih pisem podpore, spodbud in lepih želja, tako od posameznikov kot različnih združenj, da komaj uspem vsem odgovarjati. Resnično sem ganjena in hkrati presenečena, saj je vaša podpora vsak dan večja, saj prejemam po več sto pisem dnevno. Res ste srčni, za kar sem vam neizmerno hvaležna. Vi mi dajete moč, da vztrajam, ne glede na vsa polena pod noge in pa zdravstvene težave, ki so se nabirale skozi čas, pa jim nisem posvečala pozornosti," je uvodoma zapisala. Dodala je, da so se njene težave v zadnjih tednih stopnjevale do te mere, da so jo prisilile do tega, da je morala poiskati pomoč zdravnikov. "V javnosti so se že pojavile različne špekulacije o mojem zdravju, zato vam želim o tem spregovoriti sama. Imam težave s hrbtenico, med vretenci je bila diagnosticirana cista, ki mi povzroča vedno večje težave, saj pritiska na živčevje, na določene notranje organe, delno blokira pretok po hrbtenjači. Trenutno zdravniki še opravljajo diagnostiko, čaka me še nekaj nevroloških preiskav, nadalje pa je najbrž pričakovati tudi operativni poseg."

Kot je še pojasnila, je s svojo ekipo na ministrstvu v rednih dnevnih stikih, delo pa navkljub njeni odsotnosti teče neprekinjeno. "Sama ga ves čas spremljam in komuniciram po svojih najboljših močeh."

Dodala je, da verjame v slovenske zdravnike, da jo bodo hitro pozdravili in da se lahko znova z vso energijo posveti slovenskemu kmetijstvu."Smo namreč v izjemno pomembnem obdobju oblikovanja razvojnih sprememb in ukrepov nove kmetijske politike, s katero želimo kolikor je mogoče podpreti nadaljnji razvoj kmetijstva, gozdarstva in prehrane v Sloveniji, z vsemi resursi in podlagami, ki so za to potrebne. Še enkrat iskreno hvala za vso podporo in ponujeno pomoč. Z vami sem močnejša in čutim, da nam skupaj lahko uspe,"je zaključila zapis.

Ministrici, kateri v zadnjih dneh polena pod noge meče predvsem njen strankarski šef, je sicer v preteklih dneh v bran stopil Sindikat kmetov Slovenije ter v pismu predsedniku vlade izpostavil odlično delo ministrice. Šarca so opozorili, naj pri sprejemanju svoje končne odločitve upošteva, da je v slovenskem prostoru "malo politikov in ministrov, ki bi tako dobro in s srcem delali za Slovenijo".