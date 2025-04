Ministrica proti vnovičnemu imenovanju Zalarja za direktorja

Zalar je v odzivu za Radio Slovenija dejal, da gre pri tem za nekaj paradoksov. "Mislim, da se prepiramo okrog oslove sence in da to ne pelje nikamor. Ne vem, zakaj sem se pravzaprav zameril, ker to, kar sem do zdaj govoril, je bilo čisto pošteno, nekdo si pač ni mogel nabrati več, kot si je mislil," je dejal. Če se vlada pokori temu nasproti dejstvom in argumentom, potem pač sprejema to odgovornost, je še dodal. Ob tem je izpostavil odlične rezultate klinike in psihiatrije kot celote, še poroča radio.

Svet Univerzitetne psihiatrične klinike (UPK) Ljubljana, ki se je po zamenjavi predstavnikov vlade v sredo sestal prvič, je namreč sprejel ugotovitveni sklep, da je svet v prejšnji sestavi sedanjemu direktorju Bojanu Zalarju na seji 27. februarja podelil nov mandat.

Po tej seji je sicer takratni predsednik sveta Tomaž Subotič medijem pojasnil, da zadostne podpore ni dobil nobeden od dveh kandidatov, ki sta izpolnjevala pogoje. Eden od njih je bil Zalar, ki se mu aktualni mandat izteče konec aprila. Svet v novi sestavi pa je v sredo ugotovil, da je bil Zalar na tisti seji imenovan za direktorja. Ugotovitveni sklep je sprejel na podlagi glasovanja sveta v prejšnji sestavi in pravnega mnenja, ki ga je izdelal Inštitut za javno upravo.