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Slovenija

Mateja Ribič: Zaradi neustreznega načrtovanja 180-milijonski primanjkljaj

Ljubljana, 30. 07. 2026 12.50 pred 10 dnevi 4 min branja 53

Avtor:
STA Ne.M. +1
Kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič

Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo "zaradi neustreznega načrtovanja" skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja, glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Kot zagotavlja nekdanji minister Luka Mesec, so v Levici z javnimi sredstvi skrbno ravnali in štiri leta vzdrževali proračun ministrstva brez posegov v socialni standard ljudi.

"Načrtovanje sredstev za letošnje leto je bilo, če povem zelo blago, najmanj neustrezno," je uvodoma dejala Ribič. Odhodki ministrstva v 96 odstotkih predstavljajo zakonske obveznosti, primanjkljaj bo treba nadomestiti z ostalih področjih, odgovora na to, s katerih, pa za zdaj še nima.

Kot glavni razlog za manko sredstev je izpostavila dvig minimalne plače, ki se je povečala za 16 odstotkov, v načrtovanih odhodkih ministrstva pa sta bila upoštevana le dva odstotka. Nanjo so vezana starševska nadomestila, ki so po besedah ministrice največji odhodek ministrstva, in plačila osebnih asistentov ter zaposlenih v varstveno-delovnih centrih (VDC).

Mateja Ribič, ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve
Mateja Ribič, ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve
FOTO: Aljoša Kravanja

"Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve, dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu," je dejala.

Za starševska nadomestila in otroške dodatke 'premalo planiranih 83 milijonov evrov'

Za starševska nadomestila in otroške dodatke po navedbah ministrice je premalo planiranih 83 milijonov evrov, na področju invalidskega varstva, predvsem osebne asistence 52 milijonov evrov, za denarne socialne pomoči in varstvene dodatke manjka 26 milijonov evrov, za plače zaposlenih v VDC pa 16 milijonov evrov.

"Zavedam se, da to niso le proračunske postavke, ampak da za vsako številko stojijo ljudje, ki pomoč najbolj potrebujejo," je dejala. Z ekipo na ministrstvo pa se trudijo, da ti ne bi bili prikrajšani.

Poudarila je še, da bodo v tem mandatu posebno pozornost namenili področju socialnih transferjev, saj si želi, "da bi ti dosegli svoj namen". "Trdno zagovarjam, da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo, in ne socialne pomoči," je dejala.

Družbeno koristno delo, nadzor na terenu

Ena od koalicijskih zavez je, da bi se prejemnike socialne pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela, o čemer bi vlada volivce vprašala tudi na posvetovalnem referendumu. Ministrici se zdi pomembno, da se vsi vključujejo v družbo, ker dolgotrajna odsotnost s trga dela in družbe "vodi samo še v večjo brezposelnost in stagnacijo teh oseb".

Zdi se ji potrebno tudi okrepiti nadzor na terenu, tudi s pregledovanjem evidenc brezposelnih oseb in ugotavljanjem razlogov, da se ti ne morejo vključiti na trg dela. "Da vidimo, ali so ti razlogi v tem, da se na trg dela resnično ne morejo vključiti, ali pa se ne želijo vključiti," je dejala. V tem mandatu je sicer področje dela v resorju ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.

Iz izhodišč vlade za pripravo proračunskih dokumentov sicer izhaja, da bo novoustanovljeno ministrstvo z rebalansom proračuna prejelo nekaj več sredstev, kot bi jih sicer namenili za področja, ki jih pokriva. Letos je tako za ministrstvo namenjenih 1,98 milijarde evrov, v prihodnjem letu 2,02 milijarde evrov, v letu 2028 pa 2,08 milijarde evrov.

Odziv Luke Mesca

Luka Mesec je v odzivu zapisal: "Na MDDSZ so 98% proračuna so zakonske obveznosti - otroški dodatki, socialne pomoči, varstveni dodatek ... Kolikor jih ljudje uveljavljajo, toliko jih je treba izplačat. Iz izjave ministrice Ribič veje nerazumevanje proračuna in pripravljanje terena za rezanje javnih sredstev za ljudi - socialna varnost, kultura, šolstvo, zdravstvo, pokojnine ... V kolikor nameravajo proračun in izplačila iz njega zmanjševati, bodo morali spremeniti zakonske podlage in poseči v socialne pravice ljudi. Očitno pripravljajo teren za to, današnja izjava pa je bila podana izključno v luči tega, da bi se krivdo za zmanjševanje pravic prevalilo na prejšnjo vlado."

Kot je dodal, "so v Levici z javnimi sredstvi skrbno ravnali in štiri leta vzdrževali proračun ministrstva brez posegov v socialni standard ljudi. Enako skrbno upravljanje, tako do javnih financ kot do ljudi, pričakujemo tudi s strani ministrice Ribič. Ministrstvo smo tako finančno kot strokovno zapustili v dobri kondiciji. V našem mandatu smo s strokovnimi službami MDDSZ, ki so iste pod prejšnjo in zdajšnjo vlado, vsako leto zelo natančno napovedali obseg porabe, z natančnostjo +/- 0.5 %," zatrjuje. 

"Vlada Janeza Janše je že med svojim nastajanjem s predlogom interventnega zakona jasno nakazala svoje prioritete in za koga jim je mar. Vsakomur je jasno, da bodo zaradi luknje v proračunu, ki jo vrtajo z intervetnim zakonom, jemali delovnemu srednjemu razredu, dajali pa lastnikom podjetij, menedžerjem ter tistim z najvišjimi dohodki. Zato je na dnevnem redu krčenje socialne države. Današnja izjava o fantomskem 180 milijonskem manjku nam pove samo, da si tega ne upajo povedati javnosti odkrito in naravnost, pač pa že vnaprej iščejo izgovore in načine, kako odgovornost za to napriti nekomu drugemu," je še povedal. 

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KOMENTARJI53

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Hudi časi
31. 07. 2026 10.47
Kako je pa kaj z dolgotrajno oskrbo? Tam je pobranega precej več denarja, kot so ga porabili. Več kot 230 milijonov evrov stoji.
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+2
2 0
Koren
31. 07. 2026 09.14
Včeraj na TV je ga. Ribič s svojo mimiko in govorjenjem potrdila, da mora povedati le tako kot ji je bilo naročeno s strani JJ. Koliko časa bodo ti ljudje brez svoje pameti in hrbtenice???govorili laži???
Odgovori
-1
1 2
Hudi časi
31. 07. 2026 10.47
Dokler bo Janez živ.
Odgovori
-1
0 1
Uporabnik1884443
30. 07. 2026 21.07
V preteklosti je bila izdaja nekritih čekov kaznivo dejanje, sedaj pa kar tako...
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+1
1 0
ap100
30. 07. 2026 21.00
levičar nikoli ni znal računati , zato so se poskušali reševati s petletkami, pa tudi te so propadle
Odgovori
+3
4 1
Bozjidar
30. 07. 2026 20.48
Same laži z namenom diskreditacije prejsnje vlade,zaradi dolgov Janseve prejsnje vlade smo imeli na vratu ze trojko
Odgovori
+0
2 2
Castrum
30. 07. 2026 20.14
Mateja Ribič je univ.dipl.pravnica , 25 letno kariero v državni upravi, zdravstvu, sodstvu, socialnem varstvu in lekarniški dejavnosti. Luka je sociolog. In on si drzne biti aroganten in izjaviti, da gospa ne razume....
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+4
4 0
odpisani zasedli vlado
30. 07. 2026 20.03
Za pomanjklaje je rezlog jasen. Ukinil se je z novo nesposobno vlado Šutarjev zakon opečeni dobivajo masovna denarna nadomestila od gospodinjstva naprej.Imajo zastonj elektriko,vodo skratka vse.Nekateri mesečno prejemajo čez 5000 eurov za njihove pankrte kateri so ušivi in umazani ter lačni.Opečenci pa vozijo avtomobile drage od cirka 120.000 eurov naprej vsi nezaposleni.Na koncu so pa vidni rezultati kot tale tukaj.Plačajo seveda ne nobene kazni.In vse to jim je omogočil janša,da so ga volili.Poprej so volili goloba a,ko je ta postavil Šutarjev zakon so hitro prestopili na janševo stran.
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+0
2 2
Hudi časi
31. 07. 2026 10.49
Da ne omenim, da ti omenjeni državljani, kupujejo hiše, vredne 250.000 € in več, z gotovino. Nima dneva delovne dobe, star pa cca 25 let. Od kod mu denar?
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+1
1 0
NLKP
30. 07. 2026 19.48
Tujci z juga pridejo sami v Slovenijo v službo, ko pa ugotovijo in vidijo kakšne socialne transferje se jim nudi pride za njim še cela familija, 1 dela 3 pa doma na socijali
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+4
4 0
baldahin
30. 07. 2026 19.21
Ena učbeniška: "Logika prikrivanja: Če proračunu zmanjka denarja zaradi novih političnih prioritet trenutne vlade, je politična cena sprejemanja takšnih odločitev visoka. Bistveno lažje je javnosti prodati zgodbo, da je treba "prihraniti" pri socialnih transferjih zaradi napak prejšnje vlade (kot je neupoštevanje dviga minimalne plače in reforme plač), kot pa priznati, da se denar preusmerja za kritje novih interventnih ukrepov."
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-3
2 5
Hudi časi
31. 07. 2026 10.54
Črne kocke so drage. Nedobava goriva na črpalke dan dva pred volitvami tudi. Poleg vseh obljub, ki so jih dali gospodarstvu. Do nazga nas bodo slekli. Saj bi zakopal par kosov obleke, samo kaj, ko mi bodo vzeli tudi lopato in ne bom mogel odkopati.
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-1
0 1
tron3
30. 07. 2026 18.04
Sedaj boste 4 leta poslušal da denarja ni in da je za vse ta pernati kriv, da bo lahko aktualna koalicija v miru kradla!!!
Odgovori
-2
4 6
Hudi časi
31. 07. 2026 10.55
To zimo bodo na srečo predčasne parlamentarne volitve. Takrat se jih lahko rešimo. JanJan gre lahko v penzijo.
Odgovori
-1
0 1
natas999
30. 07. 2026 16.47
predvsem strožji nadzor nad socialci !!!
Odgovori
+9
11 2
zmerni pesimist
30. 07. 2026 16.06
Bbcc ali lahko ponoči spiš ali te preganja jj
Odgovori
+11
13 2
Mclaren
30. 07. 2026 15.54
Nehajte bluzit, ko pa vse delate, da bi bil primanjkljaj se večji. Začnite kaj pametnega delat! Saj ste hoteli imeti vlado, kajne?! A zdaj bomo vsak teden poslušali jamranje???
Odgovori
-2
8 10
V.Sam
30. 07. 2026 15.49
Niti 100 dni ne vladajo pa že praznijo žakelj, aja sezona dopustov. Pa Mijiču je treba pomagati.
Odgovori
-3
7 10
Hudi časi
31. 07. 2026 10.55
Prvih 100 dni so razprodaje.
Odgovori
0 0
Koren
30. 07. 2026 15.44
Mislim, da je že čas, da začnete DELAT, iščete napake in primanjkljaje ( da boste imeli rezerve za…) ne pa kar je dobrega naredila prejšnja vlada. A ste pozabili pred 4 . Leti koliko je pustila primanjkljaja Janševa sicer tudi neizvoljena vlada, pa je Golobova vlada začela takoj z delom. Vi pa očitno iščete samo kako se boste maščevali in na volilce čisto pozabili. To ni vaša država, to je naša- vseh poštenih državljanov.
Odgovori
-2
4 6
SDS_je_poden
30. 07. 2026 15.44
Vsekakor podpiram strožji nadzor pri podeljevanju in prejemanju socialne pomoči. Imamo specialiste, ki imajo socialno stanovanje, zastonj vrtec, v celoti subvencionirano prehrano v šoli, velike otroške dodatke, na računu prikazano nulo, na parkingu pa mečke, bavarska jajca, pa audiji.
Odgovori
+11
12 1
Hudi časi
31. 07. 2026 10.57
To pa ni lepo. Pošljite te informacije pristojnim. Verjetno je avto na lizing in ni pisan na prejemnika socialne pomoči. Dokler bomo samo govorili, da nekdo tak je, storili pa nič, bo tako, kot je. Jaz ne poznam nikogar takšnega. Če mi pa vi pošljete, kdo takšen je, ga pa prijavim namesto vas.
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0 0
Kameleon Kiddo
30. 07. 2026 15.16
Matr desni so prišli na oblast in naenkrat je primankljaj vsepovsod!?! desnule pa ploskajo ko jemljejo narodu in si tlačijo v žepe. Hahahahahah Slovenija zbogom
Odgovori
-2
7 9
Teleport
30. 07. 2026 15.25
Kaj pa si pričakoval pod levičarji, kot velik primankljaj
Odgovori
+3
8 5
Hudi časi
31. 07. 2026 10.58
Kakšen primanjkljaj? A niso govorili, da niso porabili denarja od dolgotrajne oskrbe? Še celo zmanjšali bodo dajatve nekaterim.
Odgovori
0 0
sioxxos
30. 07. 2026 14.10
V Ustavo Republike Slovenije bi morali vnesti člen o kazenski odgovornosti politikov za dokazljivo neodgovorno ravnanje z državnimi financami. Gre za kriminal, ki ga je povzročila prejšnja vlada, ki ni imela izrednih razmer in nobenega opravičila, da nam takole sesuje proračun samo zaradi kupovanja glasov volilcev, sedaj pa bomo ravno volilci vse to dvakratno plačali in brez velikih rezov ni šans, da se zvlečemo iz tega dreka, ki ga je za sabo pustila prejšnja vlada. In dragi levičarji, tudi če bo, ko bo,... desna vlada letela, bo to sranje potrebno sanirat, brez rezov pa je to nemogoče. Razen če se vmeša narava in ustvari iz Ljubljanske kotline veliko jezero. Potem bi imeli vsi dvojno korist.
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+5
8 3
Hudi časi
31. 07. 2026 11.00
Za ustavo mora biti več kot 2/3 vseh poslancev. Torej 61. A vi pričakujete, da bodo sami sebi obesili mlinski kamen za vrat? Ker vsaka naslednja vlada (če ni ista opcija), bo priglasila katastrofalno stanje v blagajni. A je že kdaj po menjavi opcije nova vlada pohvalila prejšnjo, da je dobro ravnala?
Odgovori
0 0
mali.mato
30. 07. 2026 14.00
Pa ne da je Lukec z višjim minimalcem sesul proračun ministrstva?
Odgovori
+10
12 2
SLObunkeljn
30. 07. 2026 14.46
Daj Marela, pejd se igrat.
Odgovori
-2
2 4
St. Gallen
30. 07. 2026 13.50
Kaksne ao to injekcije pri imunoterapiji cvetni prah, prsice
Odgovori
+2
2 0
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