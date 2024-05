Golob: Z ukrepi bomo nagradili zaposlene v zdravstvu, ki delajo več

Predstavniki splošnih bolnišnic Novo mesto, Slovenj Gradec in Nova Gorica ter Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so predsedniku vlade Golobu predstavili primere dobrih praks merjenja obremenitev zdravnikov. "Moram reči, da sem bil zelo dobre volje, ko sem videl, koliko truda je vloženo v ukrepe za povečanje produktivnosti v zdravstvenem sektorju. Verjamem, da je ravno to ključ do uspeha za naprej," je dejal Golob.

Zatrdil je, da se "tudi v času stavke kaže, da je bilo število storitev povečano v primerjavi z lanskim letom ravno zaradi ukrepov, ki so bili tudi danes predstavljeni". Dejal je, da si želijo s temi ukrepi nadaljevati in da je vlada za to že zagotovila sredstva.

Golob ni opredelil, za katere ukrepe in koliko sredstev gre. Hkrati je dejal, da bodo z ukrepi lahko nagradili zaposlene v zdravstvu, ki delajo več, za razliko "od mogoče tistih, ki se danes bolj ukvarjajo z drugimi stvarmi".

Predsednik vlade Golob pogajanj z zdravniškim sindikatom Fides v izjavi ni komentiral.