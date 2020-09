Ministrica učencem: V šole vstopite odločno, pogumno in veselo

Prvi september je velik dan za prvošolke in prvošolce, ki bodo prvič prestopili prag osnovne šole. Kot je v oddaji 24UR ZVEČER dejala ministrica za šolstvoSimona Kustec, naj to storijo odločno, pogumno in veselo, saj je prvi šolski dan eden najpomembnejših dni v življenju vsakega posameznika.

Sicer bo tokrat začetek šole drugačen, saj bodo otroci morali nositi zaščitno masko, ko se bodo nahajali v skupnih prostorih šole. Ministrica v tem ne vidi problema, saj so maske postale že sestavni del naših življenj, odkar smo marca zabeležili prvi primer s koronavirusom. A kljub temu bo prvi šolski dan enako pomemben in dragocen, poudarja ministrica.

Sicer bodo v šolah veljali določeni zaščitni ukrepi, s katerimi bodo skušale šole omejiti širjenje koronavirusa. To vključuje nošenje mask, razkuževanje rok, zračenje prostora in vzdrževanje primerne razdalje. "Vse ostalo bo potekalo kot prej,"še dodaja ministrica.