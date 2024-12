Ministrica v ZD Ljubljana: Videla sem ogromno dobre volje, zavzetosti, timskega dela

Poplas Susičeva je dejala, da se je pred poenostavitvijo postopkov med številnimi zdravniki, ki so se zanimali za delo v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana, na koncu le malo kandidatov odločilo za zaposlitev. Odkar so na ministrstvu pohitrili postopke, so v ljubljanskem ZD zaposlili pediatrinjo in dva družinska zdravnika, je povedala v izjavi za medije.

Na čakalni listi za zaposlitev so še kardiolog, pediatri in družinski zdravniki. Trije kandidati so si premislili zaradi neznanih razlogov, drugi pa imajo odločbo o prilagoditvenem obdobju. Ministrica je dodala, da bo postopke zaposlovanja tujih zdravnikov še dodatno pospešil zakon o poklicnih kvalifikacijah v zdravstvu.