Ministrica Vrečko: Muzej slovenske osamosvojitve se združuje in ne ukinja

Kot je še povedala ministrica Vrečko, so bili v prid združitvi obeh muzejev podani strokovni razlogi. Muzej slovenske osamosvojitve je bil namreč ustanovljen kot samostojna ustanova navkljub pozivom številne strokovne javnosti, da v Sloveniji že obstajajo ustanove in muzeji, ki zelo dobro pokrivajo področje slovenske osamosvojitve 90. let minulega stoletja ter da muzej sam nima lastne zbirke, tako da bi njegovo delo temeljilo na pridobivanju in ukvarjanju z zbirkami drugih ustanov. Na ministrstvu za kulturo so tako ocenili, da bi bil samostojen Muzej slovenske osamosvojitve neracionalen in so se odločili za združitev, je še povedala ministrica za kulturo.

"Z združitvijo obeh institucij seveda nastaja nov javni zavod, ki bo pokrival področje, ki ga sedaj pokriva Muzej novejše zgodovine, in področje Muzeja slovenske osamosvojitve, torej bo šlo za javni zavod, ki je nov javni zavod in bo pokrival širše področje, torej področje novejše zgodovine do sodobnosti," je še povedala ministrica.

Dodala je, da raziskovalno, kustosko, muzejsko delo ne bo trpelo, saj se bosta združili dve ustanovi. Zatrdila je, da bodo ohranjena delovna mesta kustosov in strokovnih sodelavcev v muzeju. Poudarila je še, da so bile ob sami ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve proti tudi veteranske organizacije.

"Po našem mnenju gre v izjavah ministrice za kulturo za podcenjujoč in zavržen pogled na ključno obdobje nastanka naše samostojne države, ko smo Slovenci po dolgih letih načrtovanj in želja dobili lastno državo," medtem sporočajo iz SDS. Dodali so, da je bil muzej ustanovljen ob 30. obletnici razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, kar je po njihovem mnenju "pomembna simbolna ločnica in hkrati v strokovnih krogih uveljavljena časovna distanca, po kateri javne institucije, zadolžene za ohranjanje premične kulturne dediščine, okrepijo svoja prizadevanja za prevzemanje gradiva od ustvarjalcev in imetnikov v svojo posest" .

"Muzej slovenske osamosvojitve ni ideološki projekt. VSO kot domoljubna in veteranska organizacija odločno protestira ukinitvi muzeja slovenske osamosvojitve. Osamosvojitev zasluži samostojen muzej, ne pa nek priključek v kleti," je dejal predsednik Združenja za vrednote Slovenske osamosvojitve Lojze Peterle.

V SDS so poudarili, da je bil muzej ustanovljen s ciljem, da se na enem mestu zbira, ohranja in preučuje premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ter predstavlja muzealije, s tem povezana znanja in vrednote ter zgodovinski čas konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let.

Obdobje slovenske osamosvojitve je sicer že vključeno v obstoječe stalne in občasne muzejske razstave, vendar ni nikjer žarišče, kamor sodi po svoji pomembnosti v slovenski zgodovini. "Vizija Muzeja slovenske osamosvojitve je, da postane osrednji tematski muzej, posvečen prelomnim dogodkom, ki so oblikovali Slovenijo kot samostojno državo. Z interpretacijo zgodovine z različnih zornih kotov bi muzej povezoval in primerjal skupne izkušnje osamosvajanja ter prispeval k ohranjanju kolektivnega spomina za sedanjost in prihodnost," so še dodali.