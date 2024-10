Ministrica z Golobom v Maribor, pred tem pogajanja s stanovalci

Nadgradnja oddelka po neuradnih navedbah zamuja več kot eno leto. Junija prihodnje leto bi morala biti že zgrajena in opremljena dodatna sedemnadstropna stavba ob obstoječem oddelku, a se zaradi neuspešnega dogovarjanja s stanovalci v bližnji stavbi ni še niti začela njena gradnja. Za zdaj se izvaja le prva faza nadgradnje, ki zajema zvišanje obstoječe stavbe za tri nadstropja in naj bi bila zaključena konec letošnjega leta.

Na zaskrbljujoče razmere na onkološkem oddelku zaradi gradbenih del in zastoj v nadgradnji, pa tudi pogoste okvare obsevalnikov, so sicer doslej opozarjali tako zaposleni kot pacienti.

Ker država in stanovalci na Masarykovi ulici dlje časa niso dosegli dogovora o odkupni ceni njihovih stanovanj, sta dve onkološki bolnici pozvali ostale onkološke bolnike, da skupaj zberejo razliko v ceni in tako omogočijo drugo fazo nadgradnje oddelka. Po poročanju medijev bi morali zbrati okoli 300.000 evrov.

Z ministrstva za zdravje so minuli teden sporočili, da je pridobljeno dokončno gradbeno dovoljenje, urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pa je izvajalca že napotil na gradbišče, da nadaljuje z deli. To je v današnji izjavi ob robu seje DZ vnovič povedala tudi ministrica Valentina Prevolnik Rupel in zatrdila, da se "zadeve odvijajo pospešeno".

V četrtek tako skupaj s predsednikom vlade načrtujeta obisk mariborske onkologije, že dan pred tem, torej v sredo, pa bodo po njenih besedah tekla tudi pogajanja s stanovalci Masarykove za odkup stanovanj.