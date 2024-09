Ministrica z modro lučjo zdrvela mimo kolone, kazni ne želi plačati

Voznik modrih luči ne bi smel uporabiti – niti pri nas niti v tujini

Slovensko veleposlaništvo na Dunaju je v odgovoru, ki ga je uskladilo z ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, ministrstvu za digitalno preobrazbo pojasnilo, da v situaciji, v kateri se je znašla ministrica Stojmenova Duh, uporaba modrih luči ni dovoljena niti v Sloveniji, na ozemlju tuje države pa jih slovenska vozila sploh ne bi smela uporabljati, še poroča N1.

"Vozilo je vozilo samo, torej ni bilo vključeno v varovano policijsko kolono in je zato lahko vplivalo na hitrost vožnje," so za portal pojasnili na zunanjem ministrstvu. Dodali so, da ne vidijo ustrezne pravne podlage za oprostitev kazni, zato so veleposlaništvu v Avstriji posredovali usmeritve in mu predlagali, naj ministrstvu za digitalno preobrazbo svetuje, "da z vidika ugleda Republike Slovenije kazen poravna".

Ministrica: Ravnali smo po navodilih GPU

Stojmenova Duh medtem vztraja, da na ministrstvu niso naredili nič narobe. "Zaposleni na ministrstvu so ravnali v skladu z ustaljenim protokolom sodelovanja s centrom za varovanje in zaščito. Voznik je modre luči v dani situaciji (daljši zastoj) vklopil šele po posvetovanju z inšpektorjem tega centra, ki mu je tako ravnanje svetoval," so za N1 navedli na ministrstvu za digitalno preobrazbo.

Tudi zaprosilo veleposlaništvu na Dunaju so posredovali v skladu z usmeritvami Generalne policijske uprave, še trdijo.

Voznik, ki je omenjenega dne vozil službeno vozilo, je po navedbah ministrstva avgusta letos avstrijskim organom posredoval vse potrebne informacije, na podlagi katerih doslej ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Voznik naj bi ravnal po svoje

Na Policiji so komunikacijo voznika Stojmenove Duh z inšpektorjem centra za varovanje in zaščito sicer potrdili, a je njihovo preverjanje pokazalo, da ostale navedbe ministrstva za digitalno preobrazbo ne držijo. "Ne glede na vsebino komunikacije zgoraj omenjenih oseb pa gre v konkretnem primeru za ugotavljanje individualne odgovornosti voznika za prekršek. Tudi slovenska policija postopa enako, če je pri nas ugotovljen prekršek in je lastnik vozila tuja pravna oseba ali državni organ," so za N1 še pojasnili na Policiji.

Viri so za N1 povedali, da naj bi inšpektor CVZ vozniku pojasnil, da v tujini ne sme uporabiti modrih luči, če se bo za to vendarle odločil, pa je odgovornost njegova. Šlo naj bi sicer za voznika, ki se tudi pri nas, seveda ob ministričinem soglasju, rad zateče k uporabi modrih luči.