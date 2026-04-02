Ministrica za kmetijstvo napovedala rešitve: znižanje DDV na osnovna živila?

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić je povedala, da vlada v luči priprav na energetsko krizo v sodelovanju z deležniki pripravlja ukrepe za rešitve na področju kmetijstva.

Mateja Čalušić na Nacionalnem posvetu o krepitvi odpornosti FOTO: Luka Kotnik

Kot je pojasnila ministrica, se pogovarjajo tudi v smeri znižanja DDV na osnovna živila. Koliko bi ga znižali? Kot je pojasnila, so predlogi v tem trenutku podobni ukrepom v sosednjih državah, a da se bodo o tem še pogovarjali z deležniki. "Nekatere sosednje države imajo tudi 5-odstotno stopnjo DDV in o teh številkah se trenutno pogovarjamo. Sledimo temu, da bo to vplivalo na znatno znižanje cen hrane," je povedala. Na drugi strani je kot eno izmed rešitev, o katerih razmišljajo, izpostavila ureditev rezerv mineralnih gnojil in njihove distribucije. "Trenutni podatki, ki smo jih pridobivali s terena, kažejo, da so v tem trenutku količine gnojil zadostne, da ne bodo imeli večjih izzivov in težav z dobavo," je pojasnila Čalušić. Več težav pričakujejo pri zagotovitvi gnojil za jesensko obdobje, pri čemer bo izziv predstavljala tudi rast njihovih cen. Z ukrepi nameravajo pristojni nasloviti tudi vprašanje zagotavljanja nemotene dobave kmetijske nafte, da bi se na terenu izognili situacijam iz preteklih tednov. "Najpomembneje je, da se na nacionalni ravni pripravljamo, in tukaj so priložnosti, da ugotovimo, kje lahko nastanejo motnje. Vse ukrepe bomo oblikovali skupaj z deležniki, s katerimi se bomo sestali prihodnjo sredo." Kot je povedala, od tega sestanka pričakujejo informacije, kaj je že problematično in kaj ocenjujejo kot dolgoročni izziv in tako bodo skupaj z vsemi vpletenimi oblikovali ukrepe, je pojasnila.

V KGZS pozdravljajo odločitev za skupno oblikovanje ukrepov na prehranskem področju