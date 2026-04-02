Slovenija

Ministrica za kmetijstvo napovedala rešitve: znižanje DDV na osnovna živila?

Ljubljana , 02. 04. 2026 11.57 pred 26 dnevi 3 min branja 143

Avtor:
Anja Kralj STA +1
Košarica živil

"Pridelovalce želimo zaščititi, da ne bodo vhodni stroški previsoki, kar bi se odrazilo v zvišanju cen izdelkov na prodajnih policah," je napovedala ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić. Zato v sodelovanju s številnimi deležniki pripravljajo predloge rešitev. Izpostavila je urejanje seznama osnovnih potrebščin in nanje vezanih marž ter znižanje DDV na osnovna živila.

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić je povedala, da vlada v luči priprav na energetsko krizo v sodelovanju z deležniki pripravlja ukrepe za rešitve na področju kmetijstva.

Mateja Čalušić na Nacionalnem posvetu o krepitvi odpornosti
FOTO: Luka Kotnik

Kot je pojasnila ministrica, se pogovarjajo tudi v smeri znižanja DDV na osnovna živila. Koliko bi ga znižali? Kot je pojasnila, so predlogi v tem trenutku podobni ukrepom v sosednjih državah, a da se bodo o tem še pogovarjali z deležniki. "Nekatere sosednje države imajo tudi 5-odstotno stopnjo DDV in o teh številkah se trenutno pogovarjamo. Sledimo temu, da bo to vplivalo na znatno znižanje cen hrane," je povedala.

Na drugi strani je kot eno izmed rešitev, o katerih razmišljajo, izpostavila ureditev rezerv mineralnih gnojil in njihove distribucije.  "Trenutni podatki, ki smo jih pridobivali s terena, kažejo, da so v tem trenutku količine gnojil zadostne, da ne bodo imeli večjih izzivov in težav z dobavo," je pojasnila Čalušić.

Več težav pričakujejo pri zagotovitvi gnojil za jesensko obdobje, pri čemer bo izziv predstavljala tudi rast njihovih cen.  Z ukrepi nameravajo pristojni nasloviti tudi vprašanje zagotavljanja nemotene dobave kmetijske nafte, da bi se na terenu izognili situacijam iz preteklih tednov.

"Najpomembneje je, da se na nacionalni ravni pripravljamo, in tukaj so priložnosti, da ugotovimo, kje lahko nastanejo motnje. Vse ukrepe bomo oblikovali skupaj z deležniki, s katerimi se bomo sestali prihodnjo sredo." Kot je povedala, od tega sestanka pričakujejo informacije, kaj je že problematično in kaj ocenjujejo kot dolgoročni izziv in tako bodo skupaj z vsemi vpletenimi oblikovali ukrepe, je pojasnila.

V KGZS pozdravljajo odločitev za skupno oblikovanje ukrepov na prehranskem področju

Kot je v današnji izjavi medijem poudaril predsednik Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek, se kmetijski sektor v zadnjih mesecih poleg naraščajočih cen goriv sooča tudi z višjimi cenami gnojil ter padcem odkupnih cen pri denimo mleku in svinjini. "Govorimo o kar težkih razmerah na področju kmetijstva, zato pričakujemo, da bodo ukrepi takšni, ki ne bodo ogrožali ekonomike kmetij," je dejal.

Kot ocenjuje, manevrskega prostora za to, da bi dodatne stroške skrili v obstoječe cene, praktično ni več, zato bo zagotovo prišlo do cenovnih pritiskov. Pod velikim udarom je po njegovih besedah celotna veriga preskrbe s hrano. "Ne gre samo za cene kmetijskih inputov, gre tudi za transport, embalažo (...) Tudi druge zbornice opozarjajo na to, da bo zagotovo prišlo do velikih pritiskov na maloprodajne cene," je poudaril.

Pri tem Podgoršek opozarja, da kmetje niso tisti, ki določajo cene živilom na trgovinskih policah. "Trenutno imamo rekordno nizke cene pri prašičjem mesu, a hkrati podražitve svinjine v maloprodaji. Imamo padec cene mleka za več kot četrtino pri kmetu, medtem ko v trgovinah ne beležimo nobenih sprememb pri cenah," je ponazoril.

V luči tega si v zbornici želijo ukrepov, ki bi stabilizirali pridelavo in tudi povpraševanje po slovenskih prehranskih izdelkih.

Ob tem je pozdravil izjavo ministrice, da si želi sprejemanja ukrepov skupaj s predstavniki nevladnih organizacij. Napovedal je, da bodo v zbornici pred prihodom na sredin sestanek opravili analizo lanskih podatkov glede tega, kolikšne količine semen, gnojil, goriv in ključnih sredstev za varstvo rastlin so potrebne za pridelavo hrane v Sloveniji.

S predstavniki ministrstva nameravajo govoriti tudi o možnosti financiranja ukrepov iz naslova dvojne rabe, med ukrepi pa predlagati denimo širitev seznama blagovnih rezerv s skupinami izdelkov, ki bi jih potrebovali. Med temi je izpostavil tudi gnojila, v primeru katerih Slovenija nima lastne proizvodnje.

Na področju oskrbe z gorivi so se razmere po Podgorškovih besedah umirile, na dokaj varni strani so za zdaj kmetje tudi pri dobavi gnojil.

"Jesen zna biti prvi pokazatelj, kje smo. Če se bo vojna oz. kriza nadaljevala, se lahko znajdemo na resni preizkušnji glede pomanjkanja gnojil. Evropa namreč nima praktično nobenih lastnih surovin in energije za proizvodnjo denimo dušičnih gnojil iz rudnin," je še izpostavil.

ukrepi ddv hrana kmetijstvo mateja čalušić
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
02. 04. 2026 19.57
Pa to ne bo rešilo problema tudi če znižajo ddv
YouRangMyLord
02. 04. 2026 19.23
Ravno prejle povedano v prispevku ene od tv hiš: da pri nas odgovorni in dotični še "ne vedo", katera so ta osnovna živila.... Kako jih ni sram te svoje lenobnosti in nesposobnosti in zavajanja naroda s takimi, da dajo v javnost to, da še ne vedo, katera živila so to za znižanje davka s sedanjih 9%, ter da se "zgledujejo in preučujejo" osnovne živilske košarice sosednjih držav kot so Hrvaška in Italija, kjer je davek na osnovna živila že med 4,5 -5%. Naj si pogledajo sezname na portalu Primerjajcene, ki so ga naredili sami, torej Ministrsvo za kmetijstvo, gozdastvo in prehrano RS ...Osnovnih živil iz t.i. osnovne živilske košare pa je 15: beli kruh, goveje meso, jajca, jabolka,jogurt, krompir, maslo, moka, piščančje meso, sir gauda, sladkor, sončnično olje, sveže mleko, svinjsko meso in testenine.
Bella Ciao1
02. 04. 2026 19.07
Hojs in Mahnič pa baje že obnavljata znanje iz uporabe plina za Slovence ...bravo butalski volilci Logarja, Resnice, Prebiliča, amaterjev Pirati
brabusednet
02. 04. 2026 19.05
Kava v gostilni je že 10 cemtov dražja.
mikpiki191
02. 04. 2026 18.55
Jaz ji predlagam na 0 dati pa roka😉
G. Papež
02. 04. 2026 18.40
Hkrati z znižanjem ddv-ja bi bilo potrebno še vzpostaviti nadzor nad maržami trgovcev za to obdobje in nadzor. V nasprotnem primeru učinka na katerega računajo s tem sicer dobrim ukrepom ne bo. Ta ukrep je pa dober, ker je eden izmed redkih, ki so sploh na voljo. Kaj pa naj?
Potouceni kramoh
02. 04. 2026 17.04
Kupiujte pri kmetih.Račun višji za 30,% od trgovin brez davka.Ker Janez zna.
jablan
02. 04. 2026 17.10
ti kar kupuj v trgovinah je odlična kvaliteta
Žmavc
02. 04. 2026 16.33
Bo kraljica tudi šla iz 10 na 5%?
ap100
02. 04. 2026 16.30
očitno res pričakujejo še ene volitve
bandit1
02. 04. 2026 16.25
Ja dame in gospodje bo treba roke umazat in malo okoli vrta postorit, ne pa igrat golf in sadit travco da lepo izgleda dvorišče.
Sortegilio
02. 04. 2026 16.23
DDV je na 22 % dvignila Alenka Bratušek- vlada leta 2013. S tem se lahko pohvali ;) Nismo pozabili.
Sirhakel7
02. 04. 2026 16.03
V bistvu v vladi razmišljajo kateri novi davek bi uvedli, da pokrijejo izpad od znižanja DDV. Itak pa kot je v stari levičarski navadi bo ta spet 3x višji kot je potrebno. Ko bo konec krize bo šel pa ddv nazaj, davek bo pa tudi ostal.. Že 100x viden nateg.
Slovenska pomlad
02. 04. 2026 15.41
Lakoto nam bo uredil oranžni idol SDS.
Groucho Marx
02. 04. 2026 16.10
Nič skrbeti, grafi od pernatega nas bodo popeljali v nebesa.
LevoDesniPles
02. 04. 2026 15.36
lol spet se bomo igrali s perutnićarsko iq matematiko ... 0,5% nižje davke v kmetstvu, ter dvigi 50% z uvedbo raznih novih dodatkov, prispevkov, milošćini javni sekti, obvezni politični blok, itd.... XD
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 15.26
Važn, da ima vsaka familija po 3 avte
Valkidžija
02. 04. 2026 15.33
Najmanj.
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 15.23
Vedno bolj mi je všeč tale kapitalizem
zmerni pesimist
02. 04. 2026 15.19
Bonbončki ki bojo za nas potrošnike precej kisli
testosteron
02. 04. 2026 15.18
Niti pernati niti plešasti ne moreta oz. ne znata reševati takšnih problemov !...za takšne krizne razmere je potrebno ukrepati že veliko prej oz. imeti pripravljene protiukrepe pravočasno - zdaj se bo vse delalo nekaj na pamet in silo, efekta pa ne bo nobenega - vso breme pa bo padlo na navadne ljudi. Trgovci,država,..itd. še nikoli niso bili prikrajšani za karkoli. Zdaj se bo zopet pela tista UDRI PO SIROMAKU !
jezenslovenec
02. 04. 2026 15.15
Malo morgen. Cene se ne bodo znižale, samo trgovci bodo imeli še več dobička.
golobnadob
02. 04. 2026 15.04
Še malo, pa bo Mateja spet natakarica v domačem bifeju.
Valkidžija
02. 04. 2026 15.34
Ampak še prej bo vse porihtala.😁
