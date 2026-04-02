Ministrica za kmetijstvo napovedala rešitve: znižanje DDV na osnovna živila?

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić je povedala, da vlada v luči priprav na energetsko krizo v sodelovanju z deležniki pripravlja ukrepe za rešitve na področju kmetijstva.
Kot je pojasnila ministrica, se pogovarjajo tudi v smeri znižanja DDV na osnovna živila. Koliko bi ga znižali? Kot je pojasnila, so predlogi v tem trenutku podobni ukrepom v sosednjih državah, a da se bodo o tem še pogovarjali z deležniki. "Nekatere sosednje države imajo tudi 5-odstotno stopnjo DDV in o teh številkah se trenutno pogovarjamo. Sledimo temu, da bo to vplivalo na znatno znižanje cen hrane," je povedala.
Na drugi strani je kot eno izmed rešitev, o katerih razmišljajo, izpostavila ureditev rezerv mineralnih gnojil in njihove distribucije. "Trenutni podatki, ki smo jih pridobivali s terena, kažejo, da so v tem trenutku količine gnojil zadostne, da ne bodo imeli večjih izzivov in težav z dobavo," je pojasnila Čalušić.
Več težav pričakujejo pri zagotovitvi gnojil za jesensko obdobje, pri čemer bo izziv predstavljala tudi rast njihovih cen. Z ukrepi nameravajo pristojni nasloviti tudi vprašanje zagotavljanja nemotene dobave kmetijske nafte, da bi se na terenu izognili situacijam iz preteklih tednov.
"Najpomembneje je, da se na nacionalni ravni pripravljamo, in tukaj so priložnosti, da ugotovimo, kje lahko nastanejo motnje. Vse ukrepe bomo oblikovali skupaj z deležniki, s katerimi se bomo sestali prihodnjo sredo." Kot je povedala, od tega sestanka pričakujejo informacije, kaj je že problematično in kaj ocenjujejo kot dolgoročni izziv in tako bodo skupaj z vsemi vpletenimi oblikovali ukrepe, je pojasnila.
V KGZS pozdravljajo odločitev za skupno oblikovanje ukrepov na prehranskem področju
Kot je v današnji izjavi medijem poudaril predsednik Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) Jože Podgoršek, se kmetijski sektor v zadnjih mesecih poleg naraščajočih cen goriv sooča tudi z višjimi cenami gnojil ter padcem odkupnih cen pri denimo mleku in svinjini. "Govorimo o kar težkih razmerah na področju kmetijstva, zato pričakujemo, da bodo ukrepi takšni, ki ne bodo ogrožali ekonomike kmetij," je dejal.
Kot ocenjuje, manevrskega prostora za to, da bi dodatne stroške skrili v obstoječe cene, praktično ni več, zato bo zagotovo prišlo do cenovnih pritiskov. Pod velikim udarom je po njegovih besedah celotna veriga preskrbe s hrano. "Ne gre samo za cene kmetijskih inputov, gre tudi za transport, embalažo (...) Tudi druge zbornice opozarjajo na to, da bo zagotovo prišlo do velikih pritiskov na maloprodajne cene," je poudaril.
Pri tem Podgoršek opozarja, da kmetje niso tisti, ki določajo cene živilom na trgovinskih policah. "Trenutno imamo rekordno nizke cene pri prašičjem mesu, a hkrati podražitve svinjine v maloprodaji. Imamo padec cene mleka za več kot četrtino pri kmetu, medtem ko v trgovinah ne beležimo nobenih sprememb pri cenah," je ponazoril.
V luči tega si v zbornici želijo ukrepov, ki bi stabilizirali pridelavo in tudi povpraševanje po slovenskih prehranskih izdelkih.
Ob tem je pozdravil izjavo ministrice, da si želi sprejemanja ukrepov skupaj s predstavniki nevladnih organizacij. Napovedal je, da bodo v zbornici pred prihodom na sredin sestanek opravili analizo lanskih podatkov glede tega, kolikšne količine semen, gnojil, goriv in ključnih sredstev za varstvo rastlin so potrebne za pridelavo hrane v Sloveniji.
S predstavniki ministrstva nameravajo govoriti tudi o možnosti financiranja ukrepov iz naslova dvojne rabe, med ukrepi pa predlagati denimo širitev seznama blagovnih rezerv s skupinami izdelkov, ki bi jih potrebovali. Med temi je izpostavil tudi gnojila, v primeru katerih Slovenija nima lastne proizvodnje.
Na področju oskrbe z gorivi so se razmere po Podgorškovih besedah umirile, na dokaj varni strani so za zdaj kmetje tudi pri dobavi gnojil.
"Jesen zna biti prvi pokazatelj, kje smo. Če se bo vojna oz. kriza nadaljevala, se lahko znajdemo na resni preizkušnji glede pomanjkanja gnojil. Evropa namreč nima praktično nobenih lastnih surovin in energije za proizvodnjo denimo dušičnih gnojil iz rudnin," je še izpostavil.
