Švarc Pipanova o morebitni pritožbi Groznika: To ne zadrži novega razpisa

Potem ko je vlada v začetku julija zavrnila ponovno imenovanje Jurija Groznika , je pred ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan naloga, da najde novega kandidata za vodenje državnega odvetništva. Časa ima do 27. septembra, ko Grozniku poteče mandat, Groznik pa ima do petka čas, da se pritoži na odločitev vlade o neizbiri. Groznika bremeni, da je državno odvetništvo v zadnjih mesecih v mandatu prejšnje vlade zoper neformalnega vodjo protestnikov Jašo Jenulla vložilo več odškodninskih tožb, čemur bi se moral po mnenju te vlade upreti.

Predlog za Groznikovo imenovanje je podedovala od nekdanjega pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča , ki je oktobra lani objavil razpis za omenjeno funkcijo, vendar po do izteka mandata prejšnje vlade ni prišlo do Groznikovega imenovanja. Zakon o državnem odvetništvu pa določa, da minister kandidata, za katerega strokovna komisija v svojem mnenju poda oceno o primernosti, predlaga v imenovanje vladi. Ker je Groznik sito strokovne komisije uspešno prestal, druge možnosti, kot da ga vladi predlaga v imenovanje, ni imela, saj tekoči postopek še ni bil zaključen, je poudarila.

V jesenskem času se bo odločalo tudi o novem ustavnem sodniku. V uradu predsednika republike prijave za novega ustavnega sodnika pričakujejo do 9. septembra. Ministrica pravi, da usklajevanja v koaliciji glede najprimernejšega kandidata še potekajo. "Ko bo kaj več znano, bomo to tudi sporočili javnosti," je napovedala.

Zakaj primanjkuje kandidatov?

Po mnenju ministrice so razlogi za pomanjkanje kandidatov za predsednika vrhovnega sodišča številni in jih je treba iskati tudi v številnih načrtnih in sistematičnih napadih na sodstvo v času prejšnje vlade. "Videli smo, da je pretekla vlada pravosodne deležnike siromašila, tako kadrovsko kot finančno, prav tako v preteklem mandatu ni bilo praktično nobene komunikacije s pravosodjem in to zagotovo ne prispeva k dvigu ugleda institucije," je poudarila.

Drugi, prav tako pomemben razlog pa vidi v plačnih razmerjih med funkcionarji in javnimi uslužbenci v pravosodju, "ki je res že absurdno porušeno. Tako da se pravzaprav postavlja vprašanje, zakaj bi se človek prijavljal na izpostavljene funkcije, ki so pod medijskim udarom določenih političnih opcij, odgovornost pa je velika. Naša naloga je, da ta vtis spremenimo."