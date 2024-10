Ministrica za zdravje o noveli, mariborski onkologiji in odhodu zdravnikov

V vmesnem času se bo ministrica sama sestala z Družbo za razvoj infrastrukture in z mariborskim kliničnim centrom, da bi našli rešitev in projekt vodili naprej. Pravi pa, da vajeti na uradu ne bo vzela v svoje roke. "Nam inistrstvu pripravljamo veliko zakonodaje, veliko sistemskih sprememb, tako na področju financiranja kot drugod. V pripravi imamo 12 zakonov in absolutno ne morem prevzeti še vodenja Urada za investicije."

Urad trenutno ostaja brez direktorja, urgentno iščejo novega vršilca dolžnosti, a konkretnega imena sicer za zdaj še nimajo. Zagotavlja pa, da bo vodenje prevzela oseba, ki ima ustrezno znanje in komeptence, da do takih zamikov ne bo več prišlo.

Direktor Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaž Pliberšek je po pregledu dokumentacije o širitvi mariborske onkologije, ki je pokazal, da postopki niso potekali optimalno, ponudil svoj odstop. "Po pregledu dokumentacije je postalo jasno, da bi lahko postopki, predvsem tisti, povezani z odkupom stanovanj, potekali učinkoviteje in hitreje," je v oddaji 24UR ZVEČER dejala zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel , ki je odstop Pliberška sprejela.

A zakaj na ministrstvu niso že predhodno opazili, da nekaj ni v redu? Zakaj niso strožje izvajali nadzora? "Urad je samostojen organ v sestavi ministrstva, odgovornost pa je korektno prevzel direktor. Kar se tiče nadzora s strani ministrstva - na ministrstvu je za investicije odgovoren državni sekretar Pinter. Oba s Pliberškom sta mi poročala o poteku investicij in sta mi zagotovila, da vse poteka v redu," je pojasnila. Njunim besedam pa je zaupala in verjela, dokler se niso pojavili dokumenti.

In čeprav gradnja mariborske onkologije že poteka, pa gradbeno dovoljenej še ni pravnomočno. Je pa dokončno, je poudarila ministrica. "To pomeni, da gradnja, ki je že v polnem zamahu, lahko poteka. Pogajanja s stanovalci Masarykove bomo prioritetno nadaljevali. Verjamem, da se bomo dogovorili in uredili pravna razmerja z lastniki stanovanj. Če bomo s pogajanji dosegli neko sporazumno ceno in s tem odkup stanovanj, se lahko upravni spor umakne, četudi bo ta že sprožen," je povedala. A sama sicer verjame, da bodo s pogajanji uspešni.

Dražja tudi dvigala

Kaj pa se je zgodilo z investicijo v dvigala kliničnega centra? 2,6 milijona evrov za osem dvigal, 332.000 torej na dvigalo. Ministrica razlaga, da je do razlike prišlo iz več razlogov - pet dvigal se bo po novem dvignilo vse do devetega nadstropja, prav tako pa je višji strošek tudi zaradi protipotresne ojačitve dvigalnih jaškov. "Ta ojačitev bi morala biti v vsakem primeru izvedena," je jasna gostja, ki je pojasnila, da so dvigala v bolnišnicah od tistih v zasebnih stanovanjih dražja tudi zato, ker so drgačna, močnejša, zmogljivejša, vgrajen pa imajo tudi kartični sistem.