Ministrica zahteva dodatna pojasnila. Bo moral oditi tudi Podržaj?

Po dvojnem pobegu iz koprskega zapora ministrica za pravosodje Andreja Katič od direktorja slovenskih zaporov Jožeta Podržaja zahteva natančna poročila o stanju v ostalih zaporih. Če se bo izkazalo, da je tudi drugje karkoli narobe in če ne bodo izvedeni vsi nujni ukrepi, bo odgovornost moral prevzeti še Podržaj.

Na vprašanje, kaj je bilo tisto, kar je bilo v koprskem zaporu najbolj narobe, da sta lahko tik pred novim letom na prostost uspela pobegniti Dragan Milosavljevićin Damjan Mitrović, ministrica za pravosodje Andreja Katičodgovarja zelo jasno, da je to bilo "splošno mišljenje, da je iz tega zapora nemogoče pobegniti", kateremu so prilagodili delovne navade na vseh ravneh, na čelu s koprskim direktorjem Dušanom Valentinčičem. Zato je zdaj ključno, da ji generalni direktor slovenskih zaporov Jože Podržaj pojasni, kakšno je stanje v drugih zaporih po državi. "Topričakujem v najkrajšem možnem času. Od zavoda do zavoda bomo potem tudi pogledali, kako se to tudi dejansko izvaja," je dejala ministrica. Če se ne, bo moral odgovornost prevzeti še kdo, dodaja Katičeva, ki na vprašanje, ali je dovolj, da se bodirektor koprskega zapora Valentinčič po odmevnem pobegu zdaj pač upokojil, odgovarja, da je zadovoljna z dejstvom, da gre s položaja.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič. FOTO: POP TV

Odzvala pa se je tudi na izjavo direktorja Valentinčiča, ki jo je slednji podal na petkovi novinarski konferenci in v kateri je poudaril, da pobegi so in se bodo dogajali ter da ne moremo po enem takem dogodku govoriti o kaosu v zaporih. "To je bolj za kakšne filmske zgodbe, ne pa za realnost. Mi moramo narediti svoje delo in zagotoviti, da bo zapor zapor," je odvrnila ministrica.

Kot je pojasnil direktor koprskega zapora Dušan Valentinčič, pobegi so in se bodo dogajali tudi v prihodnje. FOTO: POP TV

Ravno zato želi zagotoviti, da se v zaporih vzpostavi nadzorni mehanizem, ki bo tako stalno kot tudi občasno in nenapovedano preverjal, ali vsi opravljajo svoje naloge tako, kot jih morajo. Medtem si ne predstavlja, kako bo vodila dialog, če so med vodstvom in sindikalisti tako velike osebne zamere, pri čemer je ciljala na Jožeta Podržaja in predsednika Sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka. "Žal mi je, da dva človeka, če se osebno nekako ne marata, da se to tudi pozna na delu, ki ga opravljata. To je tisto, kar me pravzaprav tudi najbolj skrbi," poudarja ministrica.

Frančišek Verk že več let opozarja na slabe delovne pogoje pravosodnih policistov. FOTO: POP TV

Kljub vsemu upa, da bo pri vpletenih prevladala zdrava pamet in se bodo lahko za isto mizo pogovarjali o nujnih sistemskih rešitvah problematike v zaporih. Ministrica bo v torek obiskala koprski zapor, ker jo zanima, katere ukrepe so že izvedli v času od pobega zapornikov in kaj temu še sledi, da se kaj takšnega v prihodnje ne bo več zgodilo. Upa, da bo zaradi omenjenega primera naletela tudi na večje razumevanje s strani ministrskih kolegov. Poleg preverjanja, kako delajo pravosodni policisti, je namreč treba po njenem tudi zaposliti dodatne ljudi.