Ministrice odstop direktorja ZD Izola ni presenetil

Direktorjem in strokovnim direktorjem v javnih zdravstvenih zavodih so danes prenehala veljati soglasja za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. V sredo je zaradi prenehanja veljavnosti soglasja z mesta direktorja Zdravstvenega doma Izola odstopil Evgenij Komljanec , ki bo delo nadaljeval le v svojem zasebnem zdravstvenem zavodu.

Po besedah Valentine Prevolnik Rupel je prav, da direktor javnega zdravstvenega zavoda to funkcijo opravlja. "Ta odstop je nekako pričakovan v skladu z določbami zakona o zdravstveni dejavnosti. Kakšnih številnih napovedi o tem, da bi se takšne odpovedi vrstile, pa seveda nismo prejeli. Pravzaprav tudi o tem odstopu nisem bila uradno obveščena," je pojasnila.

Dodal je, da se bodo jeseni na ministrstvu posvetili predlogu predlogu zakona o digitalizaciji zdravstva in predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ju poslali v DZ. Osredotočili se bodo tudi na predlog zakona o zdravstveni negi in babištvu, ki je v javni razpravi do 3. septembra, in predlog novele zakon o zdravniški službi, ki je bil v javni razpravi poleti.