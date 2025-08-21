Svetli način
Slovenija

Ministrice odstop direktorja ZD Izola ni presenetil

Ljubljana, 21. 08. 2025 15.14 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
6

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je po seji vlade pojasnila, da je bila novela zakona o zdravstveni dejavnosti sprejeta, da regulira razmerja v javnem in zasebnem zdravstvu. Odstop direktorja ZD Izola Evgenija Komljanca zaradi prenehanja veljavnosti soglasja za delo pri drugem izvajalcu je bil po njenih besedah pričakovan.

Direktorjem in strokovnim direktorjem v javnih zdravstvenih zavodih so danes prenehala veljati soglasja za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. V sredo je zaradi prenehanja veljavnosti soglasja z mesta direktorja Zdravstvenega doma Izola odstopil Evgenij Komljanec, ki bo delo nadaljeval le v svojem zasebnem zdravstvenem zavodu.

Zdravstveni dom Izola
Zdravstveni dom Izola FOTO: POP TV

Po besedah Valentine Prevolnik Rupel je prav, da direktor javnega zdravstvenega zavoda to funkcijo opravlja. "Ta odstop je nekako pričakovan v skladu z določbami zakona o zdravstveni dejavnosti. Kakšnih številnih napovedi o tem, da bi se takšne odpovedi vrstile, pa seveda nismo prejeli. Pravzaprav tudi o tem odstopu nisem bila uradno obveščena," je pojasnila.

Dodal je, da se bodo jeseni na ministrstvu posvetili predlogu predlogu zakona o digitalizaciji zdravstva in predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ju poslali v DZ. Osredotočili se bodo tudi na predlog zakona o zdravstveni negi in babištvu, ki je v javni razpravi do 3. septembra, in predlog novele zakon o zdravniški službi, ki je bil v javni razpravi poleti.

Po besedah Prevolnik Rupel ministrstvo jeseni čakajo tudi številni projekti na področju digitalizacije, kjer so pripravljali več kot deset centralnih rešitev, s katerimi bodo nadaljevali. Čim bolj učinkovito in čim hitreje pa bodo poskušali nadaljevati tudi z investicijami.

Na vprašanje o pripravi proračuna za leti 2026 in 2027 je Prevolnik Rupel zagotovila, da se bodo na ministrstvu poskušali čim bolj približati dogovorjenim limitom. Priznala je, da imajo sicer nekaj težav, zato bodo sledili sestanki in usklajevanja z ministrstvom za finance.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ARNO50
22. 08. 2025 09.17
+1
Sistem bo malo zanihal....
ODGOVORI
1 0
zavetnik
21. 08. 2025 19.52
-1
Pa kdo mu je vsa leta dovoljeval da tako izkorišča svoj položaj
ODGOVORI
1 2
niktalop
21. 08. 2025 21.33
-1
Vse prejšnje vlade na čelu z Janšo. SDS je itak bil absolutno proti urejanju razmer v zdravstvu.
ODGOVORI
1 2
niktalop
21. 08. 2025 21.41
+0
Vse prejšnje vlade. Ta sedanja, ki je začela to področje urejati , pa je deležna kritik.
ODGOVORI
1 1
taralea
21. 08. 2025 18.17
+1
Nobene škode. 13 ur na dan v privatni ambulanti? Le kdaj je spal?
ODGOVORI
3 2
zmerni pesimist
21. 08. 2025 18.07
Ha ha
ODGOVORI
0 0
