Z ministrico na hrbtu iz poplavljene bolnišnice

Novo mesto z okolico je danes zajelo silovito neurje z "monsunskim" nalivom, vetrom in točo. Poplavilo je številne ceste in objekte, med drugim tudi šolski center Novo mesto in negovalno bolnišnico Julija.

Tam se je ob odprtju prenovljene negovalne bolnišnice Julija mudila tudi zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Ko je poplavilo prostore bolnišnice, je ministrici s "štuporamo" na pomoč priskočil strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Boštjan Kersnič.