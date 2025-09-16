Svetli način
Slovenija

Z ministrico na hrbtu iz poplavljene bolnišnice

Novo mesto, 16. 09. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 1 uro

Po Sloveniji se pojavljajo močnejši nalivi, z več krajev poročajo o poplavah. Po tem, ko je v Novem mestu poplavilo prenovljeno negovalno bolnišnico Julija, je zdravstveni ministrici Valentini Prevolnik Rupel na pomoč priskočil strokovni direktor SB Novo mesto Boštjan Kersnič.

Reševanje ministrice Valentine Prevolnik Rupel
Reševanje ministrice Valentine Prevolnik Rupel FOTO: Bobo

Novo mesto z okolico je danes zajelo silovito neurje z "monsunskim" nalivom, vetrom in točo. Poplavilo je številne ceste in objekte, med drugim tudi šolski center Novo mesto in negovalno bolnišnico Julija.

Tam se je ob odprtju prenovljene negovalne bolnišnice Julija mudila tudi zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Ko je poplavilo prostore bolnišnice, je ministrici s "štuporamo" na pomoč priskočil strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Boštjan Kersnič.

Naša novinarka Urša Vrečar se je z ekipo že prebila do Novega mesta, od koder se bo za naše oddaje ob 17.30 in ob 19. uri javljala z zadnjimi informacijami.

Na območju Novega mesta so zaradi poplavljenih cestišč zaprte nekatere ceste in ulice.

Najmočnejši sunek vetra je dosegel hitrost 91 kilometrov na uro. Z območja tako poročajo tudi o številnih podrtih drevesih in odkritih strehah.

