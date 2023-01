Dokument o stanju v zdravstvu naj bi na ministrstvu pripravili prihodnji teden

Janković pa je komentiral: "Drugega sistema, kot da vas zdravnica sprejme, ni. - Nič ni organizirano ... - Samo povejte mi način, evo, takoj." "Glejte, imate lepo plačo, pa direktorica ima lepo plačo, uredite sistem, ne pa da čakamo kot ovce . A sem jaz kriv, da sem brez zdravnika ostal? - Ali sem jaz kriv," ga je spraševal eden od čakajočih in dodal: "Če bi lepo odnosi bili v podjetju dobri, bi vse delovalo, zakaj pa potem ljudje bežijo, če niso dobri odnosi, zakaj gredo stran?" Janković mu je odgovoril: "Kdo vam je pa rekel to?

Potem ko so prvi pacienti na vpis pri dveh novih zdravnicah za Bežigradom v petek čakali že od večera, prejšnjega dne sta zjutraj s svojo prisotnostjo, predvsem pa z načinom komunikacije, olje na ogenj dolila še ljubljanski župan Zoran Janković in direktorica zdravstvenega doma Ljubljana. Gospa, ki je čakala pred zdravstvenim domom, je povedala: "22.45. Od včeraj. Moraš čakati do treh ponoči, pri 85 letih, da dobiš svojega zdravnika."

Preden se bo minister Loredan v torek srečal z županom Jankovićem, ga tako že jutri čaka sestanek z ljubljanskimi svetniki Gibanja svobode. Popoldne pa je na ministrstvo na pobudo Radka Komadine iz Zdravniškega društva javno vabljen vodja pogajalske skupine Fides, Gregor Zemljič. "V kolikor bo prišel na ministrstvo, vam pa ne znam povedati. Če se bomo kaj dogovorili, vas bomo o tem obvestili, vsekakor pa se ne bomo po telefonu pogovarjali," pojasnjuje zdravstveni minister.

Ali se bo sestanka udeležil, nam Zemljič ni odgovoril, je pa v četrtek povedal, da si Fides stavke ne želi. "Mi računamo, da bi se lahko dogovorili do srede, da bi stavka odpadla". Težje uresničljive pa so stavkovne zahteve bolnikov, združenih v civilni iniciativi Glas ljudstva, ki se bodo na ulice podali v torek. Prva, da se vsem pacientom nemudoma zagotovi dostop do osebnega zdravnika s povišanjem glavarinskega količnika.

Dušan Keber, nekdanji zdravstveni minister, je komentiral: "Na 2300 količnikov oziroma na 1600 pacientov, kar v celoti ustreza in s tem bi pokrili celotno slovensko populacijo." Loredan je nato pristavil: "Zahtevati, da brez sistemskih sprememb in razbremenitev naredimo to nemudoma, je malo rečeno krivično in izjemno zavajujoče."

Dokument, kje smo torej v zdravstvu ta trenutek, pravno, finančno in organizacijsko, naj bi ministrstvo pripravilo še ta teden, ta pa bo tudi podlaga za razpravo na prihajajočem koalicijskem vrhu.