Razlogi za odločitev o razrešitvi brigadirja Škerbinca na trhlih nogah

Razlog, ki ga je navedlo ministrstvo, je bilo nočno streljanje s težkim orožjem na Počku, ki naj bi ga vlada želela omejiti, in minister, ki trdi, da o takšnem streljanju ni vedel ničesar. Tukaj je prvo neskladje, saj smo še februarja preverjali opozarjanje postojnske občine, da poteka nočno streljanje, ki je za njih zelo moteče. Takrat so nam z ministrstva za obrambo ustno potrdili, da streljanje poteka v skladu z načrtom, ki je bil potrjen prejšnje leto in predvideva tudi streljanje s težkim orožjem.

Nato so nam marca tudi pisno odgovorili in poslali načrt streljanja, ki naj bi bil usklajen z občino decembra 2018. V tem načrtu je bilo jasno, da so bila že za marec (in tudi prej) načrtovana nočna streljanja, samo za vajo Sokol, na kateri so sodelovali tudi pripadniki ameriških sil, so izvedli štiri dni nočnega streljanja, tudi z minometi, in sicer tri dni od 25. do 27. marca 2019 od 22. do 3. ure in na dan 28. marca 2019 od 22. do 24. ure. 22. marca je Mors vse vaje, ki so načrtovane za letošnje leto, tudi podrobno predstavil na novinarski konferenci, ki je bila v Cerkljah na Krki. V dopolnilu so nam nato 27. marca sporočili, da so "vse aktivnosti Slovenske vojske vnaprej napovedali in so tudi objavljene na spletni strani Slovenske vojske". Tako da minister težko trdi, da za streljanja ni vedel, pisne prepovedi pa ni nikoli izdal.

Minister za obrambo je zaradi zapleta z občino Postojna imenoval tudi delovno skupino, ki bi iskala skupne rešitve glede dolgoročne uporabe vadišča OSVAD. Več sogovornikov iz Postojne nam je sporočilo, da razumejo, da se nočna streljanja, ki so že dogovorjena, težko ukinejo, a da bi radi videli, da se k ukinitvi nočnega streljanja vsaj za naslednje leto pristopa bolj konstruktivno. Tako da so za nočna streljanja, tudi s težkim orožjem, vedeli vsi na ministrstvu in tudi na občini, čeprav je minister za obrambo trdil drugače.

V Sindikatu vojakov Slovenije medtem razkrivajo, da je minister v javnosti zamolčal, da je skoraj mesec dni pred sejo vlade, na kateri naj bi prepovedali nočno streljanje, podpisal pooblastilo za podpis Načrta skupnega usposabljanja med Slovensko vojsko in oboroženimi silami ZDA. V prilogi pooblastila so, tako SVS, navedeni natančni podatki, s čim se bo na vaji streljalo. V dokumentu z ministrovim podpisom je navedeno, da se bo streljalo z minometi (60 mm, 81 mm in 120 mm), avtomatskim bombometom Mk19, protioklepnimi raketami Javelin in mitraljezi. Še več. Minister je 18. marca letos podpisal še načrt o navedenih aktivnostih na vaji Sokol. Tudi ta načrt je vseboval identični popis orožja, predvidenega za uporabo na vaji. SVS tudi opozarja, da je bila vaja Sokol in z njo povezane aktivnosti v vseh načrtih SV ter da bi minister to moral vedeti.

Po naših informacijah so Američani neuradno zaradi Erjavčevega prenašanja krivde na njih precej razočarani in verjetno bo sodelovanje s Slovensko vojsko v prihodnje precej manjše, uporabili pa bodo sosednja, tudi hrvaška vadbišča.

Brigadir Miha Škerbinc razrešen na začetku aprila

Kljub vztrajanju ministrstva, da se načrtovane vaje s težkim orožjem težko ukine, saj so vaje napovedane in usklajene vnaprej, je brigadir Miha Škerbinc5. aprila prejel Odredbo 830-2/2019-35, s katero ga razrešujejo dolžnosti poveljnika sil Slovenske vojske. V odredbi je zapisano, da je Škerbinc kršil navodila ministra Karla Erjavca, da se nočnega streljanja s težkim orožjem ne sme izvajati. Sindikat vojakov Slovenije je prek informacijske pooblaščenke zahteval vpogled v kolegije ministrstva, v katerem naj bi ta navodila obstajala, a v njih ni nikjer zapisano, da je nočno streljanje prepovedano. Ministrstvo se je nato izgovarjalo, da je do teh navodil prišlo v ožjem krogu, za katerega ne pišejo zapisnika. Prav tako so se izgovarjali, da za nočna streljanja s tem orožjem niso vedeli, čeprav je po vseh odgovorih, ki smo jih dobili, in tudi tistih objavljenih, jasno, da je vaje s težkim orožjem (tudi nočne) konec marca uradno predstavilo ministrstvo nekaj dni pred samimi vajami in tudi podpisane od ministra 18. marca.