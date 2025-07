Ministrova 'pravljična črnogradnja'? 'Sodbo naj podajo pristojni'

Kot smo poročali, so se ali pa se še z ministrovo gradnjo ukvarjajo kar tri različne inšpekcije. Minister je, kot pravi, sicer optimističen: Jaz sem prepričan, da bodo razumeli, da sem z spremembno namembnosti, kar sem vložil v začetku lanskega leta, imel namen, da zadevo tudi na ta način legaliziram in spremenim njihovo odločitev.

Drugič: objekt se razteza čez štiri parcele, a je bilo gradbeno dovoljenje - kot izhaja iz javno dostopnih evidenc - izdano le za tri. Tretjič: zakonca Jevšek - pogledali smo v zemljiško knjigo - v času gradnje sploh nista bila stoodstotna lastnika četrte parcele, torej na njej nista imela pravice graditi, njun odvetnik pa je predlog za vpis lastninske pravice vložil šele - pozor - prejšnji ponedeljek. In četrtič: kar tretjina hiše - gre za vzhodni del objekta - leži na kmetijskem zemljišču. Takole je včeraj to pojasnjeval minister: "Ja tukaj smo bili mogoče nepazljivi, ko smo postavljali ploščo, cirka meter strehe sega v kmetijsko zemljišče, prejšnje gradbeno zemljišče, ostalo je pa na gradbenem delu."

"Prav in korektno je, da minister sam pojasni okoliščine in dejstva glede omenjene zadeve, prav tako, da se mnenja in stališča izrekajo na podlagi ugotovitev pristojnih institucij in ne domnev," so zapisali v ministrovi matični stranki.

"Omenjena zadeva je stvar tistih institucij, ki so pristojne za presojanje morebitnih nepravilnosti. V stranki tega ne komentiramo," so sporočili iz Gibanja Svoboda, iz Levice pa, da "pričakujejo, da bodo organi opravili svoje delo, minister pa pojasnil okoliščine, "Pričakujemo, da zakoni in pravila v Sloveniji veljalo za vse enako," so se na kratko odzvali v opozicijski Novi Sloveniji,

v SDS pa, da Jevškov primer ponovno kaže na dvojna merila in pomanjkanje pravne države pod vlado Roberta Goloba, ter da medtem ko vladajoči neprestano moralizirajo in obsojajo druge, sami brez sramu kršijo zakonodajo".