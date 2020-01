Upravičena zahvala ali dobra marketinška poteza družbe?

Še preden bi švedski tanker v velikosti dveh nogometnih igrišč aprila lani zaradi prevelike hitrosti nasedel na obalo v pristanišču, se je nanj vkrcal Andrej Gorup.Eden od šestih pomorskih pilotov pri nas je pravilno usmeril posadko in preprečil, da bi se 24 tisoč ton dizelskega goriva razlilo v morje.

Presenečeni prejemnik zahvale je od okoljskega ministra Simona Zajca prejel knjigo z osebnim posvetilom in tako postal prvi nagrajenec okoljskega ministrstva v zgodovini.

"V bistvu sem že pozabil na to zadevo, toliko mesecev je šlo mimo. In potem se je začelo, kaj vem, oktobra, novembra, saj se ne spomnim, kdaj so bili prvi članki."