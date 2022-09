Ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga je načrtovala vlada Roberta Goloba, ne bo, je razkril Luka Mesec in dodal, da bo ostal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na ta resor pa bodo prenesena področja stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in ekonomske demokracije, je napovedal.

Novega ministrstva "ne bo ne glede na izid morebitnega referenduma", je poudaril minister in koordinator Levice Luka Mesec. "Tako sem se odločil sam in to sem tudi že povedal predsedniku vlade," je pojasnil. icon-expand Luka Mesec je sporočil, da Ministrstva za solidarno prihodnost ne bo, bodo pa razširili aktualno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z novimi vsebinami. FOTO: Vlada RS Ministrstvo za solidarno prihodnost je namreč predvideno v spremenjenem zakonu o vladi, ki uvaja tri nova ministrstva, poleg omenjenega še ministrstvi za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo. Zakon se še ne izvaja, ker se obeta zakonodajni referendum o njem. Podpise za razpis referenduma zbirajo v SDS, ločeno pa tudi aktivist Vili Kovačič. Ministrstvo za solidarno prihodnost bi bilo po Meščevih besedah smiselno ustanoviti ob začetku mandata, po vsem tem času pa za to ne vidi več smisla. Nova sprememba bo sicer terjala vnovično spremembo zakona o vladi. Bodo pa razširili aktualno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z novimi vsebinami, tako da bo bdelo tudi nad stanovanjsko politiko, v celoti nad dolgotrajno oskrbo in ekonomsko demokracijo, torej nad vsemi področji, ki bi jih sicer pokrivalo novo ministrstvo. Simon Maljevac, ki naj bi po prvotnem načrtu prevzel ministrstvo za delo, bo ostal državni sekretar.