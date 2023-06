Ministrstvi in kmetje so se uskladili glede predlogov za območja Natura 2000

"Evropski komisiji bo podan predlog izvedbe prostovoljnih ukrepov z namenom doseganja naravovarstvenih ciljev in omogočanja normalnega izvajanja kmetijske dejavnosti ter nadaljnjega razvoja kmetij," so navedli.

Kot so na ministrstvih zapisali v skupni izjavi, bo skladno z dogovorom država Evropski komisiji za območja Planinskega polja, Ljubljanskega barja in Goričkega predlagala dva prostovoljna ukrepa - enega za območji Planinskega polja in Ljubljanskega barja, drugega pa za Goričko - ki bi v strateškem načrtu skupne kmetijske politike nadomestila intervencijo plačilo Natura 2000.

Na pogovorih so sodelovali ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan s sodelavci ter predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zveze podeželske mladine ter Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije. Pogovore bodo nadaljevali prihodnji teden.

Kot je povedal predsednik sindikata kmetov Anton Medved, so se pogajanja intenzivirala in bodo odslej potekala vsak petek do konca julija. Po njegovih besedah so se dogovorili tudi, da bodo posamezna odprta vprašanja zapirali postopoma, "od točke do točke".

Napredek v pogajanjih glede predloga uredbe o Naturi 2000 za obdobje 2023-2028 je bil dosežen že prejšnji teden. Napovedali so, da bodo dokument s predlogom, da bi bili ukrepi Nature 2000 za kmete prostovoljni, Evropski komisiji posredovali do konca junija.