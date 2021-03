Ministrstvi za okolje in gospodarstvo umikata sporni člen novele zakona o vodah

S 4. členom novele zakona o vodah bi posegli v 69. člen obstoječega zakona. S spremembo bi bilo pod določenimi strogimi pogoji izjemoma možno graditi objekte in naprave na vodovarstvenem območju. Gre za objekte in naprave, ki so namenjeni proizvodnji, v katere so vključene nevarne snovi in za katere je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objektov in naprav za odlaganje odpadkov, so spomnili na okoljskem ministrstvu.